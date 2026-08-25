Roger Federer torna agli US Open per giocare una partita esibizione con Roddick, McEnroe e Agassi

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Roger Federer si è ritirato nel 2022, ma ha giocato per l'ultima volta agli US Open nel 2019, quando è stato battuto da Grigor Dimitrov. Sette anni dopo, l'ex giocatore svizzero, 45 anni, giocherà oggi martedì una partita di esibizione a Flushing Meadows (2:00 CEST, 1:00 AM BST di mercoledì in ora europea).

Federer giocherà un set contro Andy Roddick, poi farà squadra con John McEnroe per affrontare Roddick e Andre Agassi. Federer ha vinto cinque titoli consecutivi agli US Open tra il 2004 e il 2008 e, parlando con ATP, ha ricordato la finale del 2005 contro Agassi come la sua partita preferita agli US Open.

"È snervante. Non suono un set singolo, non so, da Hurkacz a Wimbledon nel 2021 forse, quindi sono passati cinque anni. Non so come andrà domani. C'è molta incertezza ma molta felicità per il fatto che posso tornare ad Arthur Ashe, un luogo dove ho avuto tanti bei ricordi", ha detto Federer.

Dopo la partita esibizione, Federer sarà inserito nella International Tennis Hall of Fame il prossimo fine settimana. Nel caso ci fossero dubbi (visto che Serena Williams è tornata dal ritiro nel 2022 per giocare di nuovo, incluso giocare stasera con Carlos Alcaraz nel doppio misto), Federer ha detto che non sta considerando un ritorno, anche se si è rammarico di aver perso la nuova generazione di Alcaraz e Sinner a causa di aver subito infortuni al ginocchio nelle sue ultime stagioni.