Roger Sweet, creatore di He-Man e del Masters of the Universe, è morto

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Molti di noi sono cresciuti con He-Man e i Masters of the Universe a metà degli anni '80 e hanno raccolto un piccolo esercito di action figure, non solo per distruggere Eternia sotto il comando di Skeletor, ma anche per proteggere il pianeta con l'aiuto di He-Man e dei suoi amici. E da allora, il marchio non è mai scomparso del tutto, ma quest'anno segna la spinta più grande degli ultimi 40 anni.

A giugno, come sapete, è il momento di rilassarsi nell'oscurità del cinema per guardare il film Masters of the Universe, che debutterà il 5 giugno. Ma una persona che non potrà vederlo è Roger Sweet, l'uomo che una volta creò He-Man alla Mattel. Purtroppo è venuto a mancare, come conferma sua moglie a TMZ. Purtroppo, gli anni non sono stati favorevoli con lui, comprese due emorragie cerebrali, che hanno spinto i fan a organizzare raccolte fondi per le sue cure mediche (raccogliendo circa 94.000 dollari tramite GoFundMe, e anche la Mattel Foundation ha contribuito con 5.000 dollari).

Secondo sua moglie, è stata in contatto con i registi affinché dedicassero il film all'uomo che ha creato l'universo su cui si basa, qualcosa che sarebbe sembrato un addio appropriato.

Potremmo anche menzionare che, oltre al film, possiamo aspettarci quest'anno alla prima di He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction, un picchiaduro d'agio. Non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per la fine dell'estate o l'autunno, dandoci un'altra occasione per goderci la creazione di Sweet.