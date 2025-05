Rogue One: A Star Wars Story è l'attuale film #1 su Disney+

Lo spin-off di Star Wars del 2016 Rogue One: A Star Wars Story è l'attuale film #1 sulla piattaforma di streaming Disney+. Dopo il recente successo della serie prequel di Andor, sembra che i fan stiano concludendo la storia della spia ribelle di Diego Luna.

Rogue One: A Star Wars Story rilasciato con recensioni abbastanza mediocri nel 2016. È stato il secondo dei principali progetti Disney di Star Wars, uscito dopo Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza. Considerando l'accoglienza che il resto di Disney Star Wars ha ricevuto, i fan sono stati più gentili con Rogue One nel tempo.

Andor in particolare ha contribuito a dargli una nuova mano di vernice, aggiungendo profondità a molti dei personaggi del film e mostrando come la ribellione ha preso il via. Appena dietro Rogue One nelle classifiche Disney+ (secondo FlixPatrol) c'è Lilo & Stitch, il classico animato che probabilmente otterrà molte visualizzazioni in vista del suo remake live-action in arrivo alla fine di questa settimana.

Hai rivisto Rogue One di recente?