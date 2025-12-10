Rogue sta rubando i poteri di tutti nel nuovo trailer Marvel Rivals Con animazioni e abilità diverse di ogni eroe, è chiaro che NetEase ha messo molto impegno per portare Rogue nel gioco.

HQ Sappiamo da un po' che Rogue si unirà al roster Marvel Rivals. Entrando in battaglia insieme al marito Gambit, Rogue è una Vanguard, cosa che all'inizio può sembrare un po' strana finché non si guarda il suo modo di giocare. La ladra si ritrova immersa nel corpo a corpo con i suoi avversari, colpendo pugni e calci e usando il suo tocco per rubare i poteri nemici. Molte delle sue abilità infliggono danni tick ai nemici, e la sua corsa le permette di raggiungere rapidamente i nemici in fuga. Il fatto che Rogue possa rubare praticamente il potere di qualsiasi altro eroe, a giudicare dall'aspetto, la rende anche uno dei personaggi più complessi di Marvel Rivals. Tuttavia, se usato correttamente, questo probabilmente la renderà anche una delle eroine più forti del gioco. La sua ultimate le permette di rubare energia a tutti in un'area intorno, creando grandi svolte nei team fight e dimostrando che, nonostante la sua stazza, è una tank efficace come qualsiasi altro eroe. HQ