Rohga: Armor Force riporta alla fantascienza giapponese classica degli anni '90

Col passare degli anni, la realtà ha da tempo superato diversi film di fantascienza classici come Ritorno al futuro 2 (ambientato nel 2015), Akira (ambientato nel 2019) e Blade Runner (ambientato nel 2029). Inoltre, c'è Robocop, ambientato nel 2027 (così quella profezia potrebbe comunque avverarsi, anche se le cose sembrano un po' serrate)

Lo stesso vale per i videogiochi e nel 1991 Data East ha rilasciato il titolo run-and-gun Rohga: Armor Force nelle sale giochi giapponesi, che fu poi ripreso per Sega Saturn e PlayStation. Oggi è un gioco abbastanza dimenticato, ma ai tempi era uno sfidante Contra/Probotector ambientato nel lontano 2001, che all'epoca era fantascienza.

Questo ovviamente significa che stiamo combattendo robot in ambientazioni anime classiche in un mondo duro e high-tech che sembra molto più emozionante del nostro. Oggi sappiamo che il futuro non si è rivelato più entusiasmante di noi che passiamo ore a fissare i nostri telefoni ogni giorno, mentre il vero talento viene sostituito da influencer sponsorizzati.

Se vuoi tornare al futuro più entusiasmante in cui il mondo credeva nei primi anni '90, avrai la possibilità di farlo molto presto. Domani, Rohga: Armor Force di Console Archives uscirà sia per PlayStation 5 che per Switch 2, completo di nuove funzionalità per la qualità della vita che renderanno il gioco più facile da intraprendere in gioco. Dai un'occhiata al trailer di lancio di questo classico qui sotto.