Roland Garros 2026: la giovane russa Mirra Andreeva vince il primo titolo del Grande Slam

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Mirra Andreeva, 19 anni, ha rapidamente sconfitto la qualificata Maja Chwalinska, 6-3, 6-2 in 1 ora e 22 minuti, vincendo il suo primo titolo del Grande Slam e del Roland Garros. È diventata la prima russa a vincere il Roland Garros dai tempi di Maria Sharapova nel 2014, e la più giovane dai tempi di Monica Seles nel 1992, e sarà vicina alla top 5 entro lunedì prossimo.

La sua rivale, Maja Chwalinska, ha sorpreso tutti passando dai turni di qualificazione alla finale, classificata 114ª al mondo (ma salirà di 93 posizioni e raddoppierà tutti i suoi guadagni in carriera dopo il torneo), durante un Roland Garros selvaggio e prevedibile in cui le favorite (Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff) sono tutte cadute molto prima del previsto. La competizione, tuttavia, si è conclusa nel modo più logico, poiché molti si aspettano che Andreeva diventi vincitrice di più volte un Grande Slam nella sua carriera.

Andreeva aggiunge il suo primo Grande Slam, che è anche il suo sesto titolo WTA, che include anche due WTA 1000, a Dubai 2025 e Indian Wells 2025.