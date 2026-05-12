Roland Garros assegna le wild card alle leggende in pensione Stan Wawrinka e Gaël Monfils

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Il Roland Garros è dietro l'angolo, e il Grande Slam francese onora due leggende che si ritirano quest'anno con wildcard: Stan Wawrinka e Gaël Monfils hanno entrambi ricevuto inviti al loro ultimo Roland Garros. Wawrinka, il giocatore svizzero di 41 anni, è stato campione del Roland Garros nel 2015, battendo Novak Djokovic in finale, oltre a essere finalista nel 2017 e semifinalista nel 2016. Con la wildcard, il giocatore classificato 125 giocherà la sua 21ª edizione di Roland Garros, dove ha un record di 46-19.

E Gaël Monfils, uno dei migliori giocatori francesi degli ultimi anni, si ritirerà anche quest'anno ed è stato invitato. Monfils è stato semifinalista al Roland Garros nel 2008 e ha raggiunto i quarti di finale altre tre volte, con un record di 40-17 nella competizione. Sarà la sua diciannovesima e ultima apparizione al Grande Slam di casa per il giocatore che ha raggiunto il miglior piazzamento, il numero 6 al mondo nel 2016.

Al contrario, anche diverse giovani stelle hanno ricevuto inviti alla wildcard, tra cui il diciassettenne Moise Kouame, che ha già conquistato due titoli nell'ITF World Tennis Tour in Francia, oltre a debuttare nei tabelloni principali del circuito ATP (l'ATP 250 Open Occitane a febbraio e il suo primo Masters 1.000 al Miami Open). Anche altri giocatori francesi hanno ricevuto inviti a essere invitati a essere invitati per il tabellone principale, come Titouan Droguet, Hugo Gaston e Arthur Gea.