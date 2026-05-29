Roland Garros sotto attacco per pericolosi cartelli sponsorizzati da Lacoste: i giocatori inciampano e si infortunano

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La tennista turca Zeynep Sönmez, 24 anni, ha dovuto ritirarsi da una partita di doppio tennis che stava giocando insieme a Tatjana Maria al Roland Garros dopo essere inciampata contro un cartellone pubblicitario Lacoste sul retro del campo. Quando correva all'indietro per cercare di colpire una palla, inciampò e cadde con le ginocchia per prime, richiedendo un controllo dal fisioterapista.

Un giorno prima, un episodio simile era accaduto con Katie Boulter, che inciampò sul cartello Lacoste e cadde, anche se fortunatamente non le era successo nulla di grave. Ma anche Alexander Blockx si è infortunato durante l'allenamento, si è torto la caviglia e si è ritirato dal torneo, inciampando con i teli piegati in caso di pioggia.

L'incidente, che non è la prima volta che accade e non è esclusivo del Roland Garros, ha sollevato preoccupazione per la presenza di ostacoli in campo, con i giocatori che hanno il diritto di citare in giudizio i tornei, specialmente quando gli ostacoli sono cose così inutili come la pubblicità degli sponsor...