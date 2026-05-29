Roland Garros sotto attacco per pericolosi cartelli sponsorizzati da Lacoste: i giocatori inciampano e si infortunano
Una giocatrice turca, Zeynep Sönmez, si ritirò da una partita dopo essere inciampata con un cartello della Lacoste.
La tennista turca Zeynep Sönmez, 24 anni, ha dovuto ritirarsi da una partita di doppio tennis che stava giocando insieme a Tatjana Maria al Roland Garros dopo essere inciampata contro un cartellone pubblicitario Lacoste sul retro del campo. Quando correva all'indietro per cercare di colpire una palla, inciampò e cadde con le ginocchia per prime, richiedendo un controllo dal fisioterapista.
Un giorno prima, un episodio simile era accaduto con Katie Boulter, che inciampò sul cartello Lacoste e cadde, anche se fortunatamente non le era successo nulla di grave. Ma anche Alexander Blockx si è infortunato durante l'allenamento, si è torto la caviglia e si è ritirato dal torneo, inciampando con i teli piegati in caso di pioggia.
L'incidente, che non è la prima volta che accade e non è esclusivo del Roland Garros, ha sollevato preoccupazione per la presenza di ostacoli in campo, con i giocatori che hanno il diritto di citare in giudizio i tornei, specialmente quando gli ostacoli sono cose così inutili come la pubblicità degli sponsor...