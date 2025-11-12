Rolex lancia un orologio da tavolo Submariner che costa poco meno di 9.000 sterline

HQ

In un mondo di orologi digitali e tecnologia intelligente, la natura stessa della necessità di un orologio analogico sta diventando sempre più rara. Tuttavia, i maestri dell'orologio di Rolex stanno mantenendo viva la loro elegante tradizione creando ogni sorta di opzioni straordinarie, anche per l'ancora più rara categoria degli orologi da tavolo.

Rolex ha rivelato l'orologio da tavolo Submariner Date, che è essenzialmente l'orologio da tavolo più stravagante, sorprendente e costoso che tu abbia mai visto. Si tratta di un orologio che si basa su un corpo in acciaio inossidabile da 80 mm che riflette lo stile Submariner, e naturalmente per un prodotto del genere Rolex richiederà probabilmente di vendere un rene o di accendere un secondo mutuo.

L'orologio costa ben 8.720 sterline, ma la buona notizia è che ti copre giorno e notte, poiché quando la luce si affievolisce le diverse parti dell'orologio si illuminano in modo da poter leggere l'ora in modo facile ed efficace. Dispone anche di un calendario secolare per informarti della data.

Se sei un po' interessato a spendere una piccola fortuna per questo dispositivo, vai qui per trovare un rivenditore che ne fornisca uno.

Annuncio pubblicitario: