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Rollercoaster Tycoon Wonderworks
Rollercoaster Tycoon torna con Wonderworks
Il progetto debutterà come titolo in Early Access questo inverno.
A volte conviene sintonizzarsi sul pre-show. Il riscaldamento della Gamescom ha portato all'annuncio che la serie Rollercoaster Tycoon sta tornando, questa volta da Springloaded, gli sviluppatori dietro Let's Build a Zoo.
Questa è la prima registrazione principale dal mal ricevuto Rollercoaster Tycoon World nel 2016. Rollercoaster Tycoon Wonderworks verrà lanciato in Steam Early Access da qualche parte questo inverno, con un rilascio simultaneo previsto per PC e console per il lancio completo.
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