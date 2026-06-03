Rolls-Royce ha presentato la Spectre Series II

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Sebbene inizialmente sembrasse assurdo che Rolls-Royce producesse veicoli elettrici, le recensioni e la risposta dei clienti alla Spectre, la loro prima auto elettrica in assoluto, sono state positive, per usare un eufemismo. Ora stanno seguendo con la Serie II di Spectre.

Visivamente, rimane praticamente uguale, con solo cerchi forgiati ampliati da 23" e un po' di vernice Ethereal Blue, ma sotto il cofano succede molto.

Grazie alla tecnologia rivista delle batterie, lo Spectre Series II ora offre fino a 628 chilometri di autonomia WLTP, un miglioramento di circa il 18% rispetto al modello precedente. Rolls-Royce afferma inoltre che i tempi di ricarica sono stati ridotti del 14%.

Anche il potere è aumentato. La Spectre Serie II standard eroga 592 cavalli, mentre la gamma di punta Black Badge Spectre Serie II eroga fino a 670 cavalli, rendendola la Rolls-Royce di produzione più potente mai costruita.

Come sempre con Rolls, il tocco personale è il fulcro. Nuove opzioni interne includono il Duality Twill, un tessuto derivato dal bambù che può richiedere fino a 2,6 milioni di punti e 25 ore di ricamo. Gli acquirenti possono anche scegliere nuovi disegni in pelle forata ispirati alle nuvole illuminate dalla luna, insieme a una finitura in impiallacciatura in noce tigrato e una fascia illuminata con oltre 8.000 luci individuali.

I prezzi devono ancora essere annunciati, ma l'attuale Spectre è già partito da quasi €350.000.