Romain Grosjean guiderà un'auto di F1 per la prima volta dopo l'incidente quasi fatale al Gran Premio del Bahrain 2020

Romain Grosjean ha subito uno degli incidenti più spaventosi della Formula 1 cinque anni fa, durante il Gran Premio del Bahrain, quando si è schiantato e la sua auto ha preso fuoco. Ha subito ustioni di secondo grado alle mani, ma si è salvato la vita in un incidente che, se non fosse stato per il dispositivo dell'alone, avrebbe potuto essere fatale.

Ora, quasi cinque anni dopo quel fatidico incidente del 29 novembre 2020, Grosjean, che si è ritirato dalla Formula 1 dopo l'incidente ed è passato alla IndyCar, guiderà di nuovo un'auto di F1 per la prima volta questo fine settimana. Sarà durante un test sul circuito del Mugello venerdì, invitato dal suo ex team, la Haas, dove ha trascorso cinque stagioni (2016-2020).

"Dire che sono entusiasta di tornare al volante di una vettura di Formula 1 sarebbe naturalmente un eufemismo. Non riesco davvero a credere che siano passati quasi cinque anni, ma tornare e fare questa uscita con la mia vecchia squadra è davvero qualcosa di speciale", ha detto Grosjean, che ha rivelato che indosserà quel casco che i suoi figli hanno disegnato nel 2020, per quello che sarebbe stato il suo ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi.

Grosjean, che ha trascorso 27 secondi all'interno dell'auto in fiamme, ha detto di essere riuscito a fuggire dall'auto pensando ai suoi figli. Grosjean si è ritirato dalla F1 dopo il GP del Bahrain 2020, che è stato il suo 179° Gran Premio, ma in seguito ha avuto una fruttuosa carriera in Indy Car negli Stati Uniti, conquistando sei podi e tre pole in quattro stagioni.