Romancing Saga: Minstrel Song Remastered Le partite internazionali arrivano su PS4, PS5 e Switch
Tre anni dopo la sua rimasterizzazione, il gioco torna in una nuova edizione localizzata rivolta a un pubblico europeo più ampio.
Tre anni fa, Square Enix ha pubblicato una rimasterizzazione di Romancing SaGa: Minstrel Song. Ora, l'azienda sta preparando un'altra versione di quella rimasterizzazione, questa volta con una nuova localizzazione in francese, italiano, spagnolo e tedesco. La nuova edizione porta il titolo piuttosto pesante Romancing Saga: Minstrel Song Remastered Internazionale.
"Sappiamo che c'è una grande base di fan e una grande comunità di SaGa in Occidente, quindi rilasciare una nuova edizione localizzata del gioco a più fan è stato a lungo un mio sogno. Spero di continuare a soddisfare i desideri dei nostri fan, oltre a creare opportunità per un numero ancora maggiore di persone di giocare", ha dichiarato il creatore della serie Akitoshi Kawazu quando il progetto è stato annunciato per la prima volta lo scorso anno.
Se ti sei perso l'uscita del 2022, questa è un'altra occasione per tuffarti nel quarto capitolo della sottovalutata serie di giochi di ruolo giapponesi. La rimasterizzazione del gioco originale per PlayStation 2 del 2005 ha introdotto grafica HD, personaggi reclutabili aggiuntivi, nuovi eventi, nuova musica, una modalità ad alta velocità, minimappe, nuove classi e un'opzione New Game+.
I giocatori desiderosi di provare tutto potranno farlo su Playstation 4, Playstation 5 e Nintendo Switch a partire dal 9 dicembre.