Romania e Ucraina concordano una produzione congiunta di difesa, inclusi i droni

Romania e Ucraina hanno concordato di produrre congiuntamente sistemi di difesa ucraini, inclusi droni, a seguito di un incontro a Bucarest tra i presidenti Nicușor Dan e Volodymyr Zelensky.

L'accordo delinea piani per la produzione di tecnologie militari ucraine in Romania, con l'obiettivo di rafforzare le industrie della difesa di entrambi i paesi e migliorare la sicurezza regionale. L'Ucraina afferma di aver sviluppato sistemi avanzati di droni e contro-droni durante la sua guerra con la Russia, che potrebbero anche giovare agli alleati della NATO.

La Romania, che confina con l'Ucraina lungo il Danubio, ha svolto un ruolo chiave nel sostenere Kiev sin dall'invasione. Durante la visita, i due leader hanno anche discusso della cooperazione energetica e delle potenziali rotte per le importazioni ucraine di gas naturale liquefatto statunitense attraverso le infrastrutture rumene.

