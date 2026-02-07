Romário, Puyol, Agüero e Henry si iscrivono alla prima World Legends Cup in Brasile

HQ

Quest'anno si terrà un nuovo torneo calcistico in Brasile, con la partecipazione di leggende del calcio come Romário, Carles Puyol, Sergio Agüero e Thierry Henry. In totale, 160 ex calciatori professionistici provenienti da otto paesi si sono iscritti al torneo, rappresentando la loro nazione a Rio de Janeiro (date ancora da determinare, seconda metà dell'anno).

La World Legends Cup è stata fondata da un uomo d'affari saudita, Nasr Jawid Buyadi, che ha spiegato che sarà più di una semplice esibizione, poiché "i giocatori che hanno già accettato l'invito hanno detto di essere molto entusiasti di competere di nuovo e della possibilità di competere per un titolo mondiale".

Le partite saranno composte da due tempi da 30 minuti, con 11 giocatori in campo e 9 in panchina, e sostituzioni senza restrizioni.

Questi sono alcuni dei calciatori confermati per la prima edizione della World Legends Cup:



Argentina: Sergio Agüero (allenatore Gabriel Bautista)



Brasile: Cafu (allenatore Zico)



Spagna: Carles Puyol (allenatore Fernando Hierro)



Francia: Thierry Henry (allenatore Patrick Vieira)



Italia: Gianluigi Buffon (allenatore Paolo Maldini)



Paesi Bassi: Clarence Seedorf (allenatore Ruud Gullit)



Arabia Saudita: Yasser Al-Qahtani (allenatore Majed Abdulla)



Nigeria: Nwankwo Kanu (allenatore Khalilou Fadiga)



Sarà il primo di una nuova competizione, con future edizioni confermate in Arabia Saudita, Cina e Stati Uniti. Hanno fissato una data, ma aspetteranno ancora per annunciarla, sperando di portare circa 50.000 turisti a Rio durante la competizione.