Romelu Lukako e il fratello Jordan Lukaku affermano di aver subito estorsioni sul corpo del padre

Romelu Lukaku, 32enne attaccante belga del Napoli, ha perso suo padre Roger Lukaku il mese scorso, all'età di 58 anni. Roger, ex calciatore del KV Oostende, del KV Mechelen e del Germinal Ekeren, padre anche del giocatore dell'Adanaspor Jordan Lukaku, è morto nel suo paese, la Repubblica Democratica del Congo (Zaire nel 1967, quando nacque Roger), e sarà sepolto nella capitale Kinshasa, nonostante i tentativi di Romelu e Jordan di portare il corpo in Belgio, dove Roger si trasferì nel 1990.

Su Instagram, Lukako ha affermato di aver subito estorsioni e di non aver potuto portare il corpo in Europa, dove volevano seppellirlo. "Nostro padre è morto il 28 settembre e noi fratelli abbiamo cercato di tutto per riportare il suo cadavere in Europa, ma ci siamo sentiti estorti da alcune persone", ha postato.

"Se nostro padre fosse qui oggi non lo accetterebbe. Ci spezza l'anima non mettere a riposo nostro padre. Ma alcune persone non lo volevano. Capiamo perché nostro padre ci teneva lontani da molte persone", ha aggiunto.

Il mese scorso, quando Roger è morto, Romelu Lukako ha postato un messaggio accorato: "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sono eternamente grato e ti voglio bene. La vita non sarà più la stessa. Mi hai protetto e guidato come nessun altro avrebbe potuto fare. Non sarò mai più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono liberamente. Ma Dio mi darà la forza di riprendermi. Grazie di tutto, papà".