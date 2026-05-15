Romelu Lukaku convocato per la Coppa del Mondo con il Belgio nonostante fosse "fuori forma"
Romelu Lukaku partecipa ai Mondiali nonostante abbia giocato meno di 90 minuti in questa stagione.
Romelu Lukaku è stato incluso nella rosa finale del Belgio per la Coppa del Mondo 2026 il prossimo mese. Lukaku, che mercoledì ha compiuto 33 anni, è il secondo miglior marcatore di sempre nelle squadre europee maschili, con 89 gol in 124 presenze, solo dietro a Cristiano Ronaldo, e la sua presenza era prevedibile, ma l'allenatore belga Rudi García ha detto che è fuori forma e potrebbe non partire titolare.
"Romelu si è ripreso, ma è fuori forma, e non sono sicuro che riuscirà a iniziare le partite. Ma è il nostro miglior attaccante, il miglior marcatore di sempre del Belgio. Abbiamo cinque settimane per riportarlo alla piena forma così che poco a poco possa aiutare la squadra", ha detto García.
Lukaku ha giocato solo sette partite, e 69 minuti in totale in questa stagione, segnando un gol, e ha trascorso gli ultimi due mesi in Belgio, dando priorità agli allenamenti per i Mondiali rispetto ai doveri del suo club Napoli.
Rosa per la Coppa del Mondo del Belgio 2026:
Portieri
- Thibaut Courtois - Real Madrid
- Senne Lammens - Manchester United
- Mike Penders - Racing Strasbourg
Difensori
- Timothy Castagne - Fulham
- Zeno Debast - Sports CP
- Maxim de Cuyper - Brighton & Hove Albion
- Koni de Winter - AC Milan
- Brandon Mechele - Club Brugge
- Thomas Meunier - Lille
- Nathan Ngoy - Lille
- Joaquin Seys - Club Brugge
- Arthur Theate - Eintracht Francoforte
Centrocampisti
- Kevin De Bruyne - Napoli
- Amadou Onana - Aston Villa
- Nicolas Raskin - Rangers
- Youri Tielemans - Aston Villa
- Hans Vanaken - Club Brugge
- Axel Witsel - Girona
Attaccanti
- Charles De Ketelaere - Atalanta
- Jérémy Doku - Manchester City
- Matias Fernandez-Pardo - Lille
- Romelu Lukaku - Napoli
- Dodi Lukebakio - Benfica
- Diego Moreira - Strasburgo
- Alexis Saelemaekers - AC Milan
- Leandro Trossard - Arsenal