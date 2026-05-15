Romelu Lukaku convocato per la Coppa del Mondo con il Belgio nonostante fosse "fuori forma"

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Romelu Lukaku è stato incluso nella rosa finale del Belgio per la Coppa del Mondo 2026 il prossimo mese. Lukaku, che mercoledì ha compiuto 33 anni, è il secondo miglior marcatore di sempre nelle squadre europee maschili, con 89 gol in 124 presenze, solo dietro a Cristiano Ronaldo, e la sua presenza era prevedibile, ma l'allenatore belga Rudi García ha detto che è fuori forma e potrebbe non partire titolare.

"Romelu si è ripreso, ma è fuori forma, e non sono sicuro che riuscirà a iniziare le partite. Ma è il nostro miglior attaccante, il miglior marcatore di sempre del Belgio. Abbiamo cinque settimane per riportarlo alla piena forma così che poco a poco possa aiutare la squadra", ha detto García.

Lukaku ha giocato solo sette partite, e 69 minuti in totale in questa stagione, segnando un gol, e ha trascorso gli ultimi due mesi in Belgio, dando priorità agli allenamenti per i Mondiali rispetto ai doveri del suo club Napoli.

Rosa per la Coppa del Mondo del Belgio 2026:

Portieri



Thibaut Courtois - Real Madrid



Senne Lammens - Manchester United



Mike Penders - Racing Strasbourg



Difensori



Timothy Castagne - Fulham



Zeno Debast - Sports CP



Maxim de Cuyper - Brighton & Hove Albion



Koni de Winter - AC Milan



Brandon Mechele - Club Brugge



Thomas Meunier - Lille



Nathan Ngoy - Lille



Joaquin Seys - Club Brugge



Arthur Theate - Eintracht Francoforte



Centrocampisti



Kevin De Bruyne - Napoli



Amadou Onana - Aston Villa



Nicolas Raskin - Rangers



Youri Tielemans - Aston Villa



Hans Vanaken - Club Brugge



Axel Witsel - Girona



Attaccanti



Charles De Ketelaere - Atalanta



Jérémy Doku - Manchester City



Matias Fernandez-Pardo - Lille



Romelu Lukaku - Napoli



Dodi Lukebakio - Benfica



Diego Moreira - Strasburgo



Alexis Saelemaekers - AC Milan



Leandro Trossard - Arsenal

