HQ

Romeo is a Dead Man è descritto dallo sviluppatore giapponese Grasshopper Manufacture come un "gioco d'azione fantascientifico ultra violento", che secondo me è una descrizione molto azzeccata. Perché Romeo is a Dead Man è una miscela di molte cose ed è molto difficile da inserire in una casella di genere tradizionale.

Il gioco è stato creato dal game designer giapponese Goichi "Suda51" Suda in collaborazione con Ren Yamazaki, e i due hanno anche collaborato a titoli come No More Heroes, Shadows of the Damned e Killer is Dead. Suda51 è un uomo con una mente molto, molto contorta e, anche se ora ha 58 anni, la sua mente non è diventata meno contorta con l'età. Sta ancora tintinnando e sbattendo in Romeo is a Dead Man, e punta tutto in tutte le direzioni diverse, che è esattamente come succede di solito quando Suda51 è coinvolto in qualcosa - e esattamente come dovrebbe essere.

Per avere un po' di intuizione sulla follia, dobbiamo dedicare un po' di tempo alla storia. Interpreti Romeo Stargazer (probabilmente il nome migliore nel mondo dei videogiochi), che è il vice sceriffo a Deadford, Pennsylvania. Tuttavia, la sua vita cambia improvvisamente quando viene attaccato e mortalmente ferito da un Diavolo Bianco, un misterioso mostro che gli prende metà del volto e del braccio destro. Romeo viene salvato all'ultimo minuto dal suo brillante (e un po' folle) nonno e scienziato Benjamin Stargazer. Ha sviluppato un cosiddetto "Sistema di Supporto Vitale Gear", un dispositivo che Romeo indossa sulla testa e che lo mantiene in vita artificialmente bilanciandolo sul filo della vita e della morte, creando un paradosso temporale.

Nei suoi sforzi per salvare Romeo, suo nonno muore, ma lui riesce a installare se stesso come una sorta di ricamo parlante sul retro della giacca di Romeo, così da poterlo ancora aiutare e guidare – e ne avrà bisogno. Perché, ovviamente, non finisce qui. Poco dopo, Romeo viene avvicinato da un tizio della Polizia Spazio-Temporale dell'FBI (che è costantemente incerto se chiamare Romeo con il suo nome tradizionale o DeadMan), poiché la fidanzata scomparsa di Romeo, Juliet Dendrobium, è stata classificata come una "Vagabonda" - e la Polizia Spazio-Temporale dell'FBI è molto desiderosa di mettersi le mani su di lei. Perciò, viene assunto come membro dell'unità dal nome accattivante: FBI Wanted Space-Time Criminal Special Investigative Task Force.

Come probabilmente è abbastanza chiaro qui, questa è una storia classica di Suda51, dove succede molto e può essere difficile tenere il passo con tutto. Questo è tipico dei giochi di Suda51, che di solito sono pieni di personalità, spesso completamente folli, con storie incredibilmente intrecciate, ma anche piene di creatività. Spesso, se visti isolatamente come giochi, non risultano particolarmente convincenti, ma sarebbe anche sbagliato considerarli tali. Detto ciò, Romeo is a Dead Man non è nemmeno lontanamente macchino come i giochi precedenti di Suda (ma c'è comunque un gioco scorretto) ed è chiaramente il miglior gioco che abbia mai realizzato, pur mantenendo le caratteristiche distintive di Suda51.

Come detto prima, Romeo is a Dead Man è difficile da categorizzare, ma nel suo cuore il gioco è un hack 'n' slash in 3D, molto simile a Killer Is Dead e Lollipop Chainsaw, e ho anche percepito qualche atmosfera da Bayonetta qua e là. Qui sei equipaggiato con una gamma di armi da mischia di vario tipo, come spade, ma anche armi da fuoco come una pistola, un fucile a pompa e altre. Quando dico "spada" e "fucile a pompa", vale la pena ricordare che questo è un gioco di Suda51, quindi siamo lontani dall'avere a che fare con spade normali e fucili a pompa normali.

Questa parte hack 'n' slash funziona davvero bene. Il sistema di combattimento è veloce: ti fai strada attraverso orde di nemici simili a zombie chiamati "Rotters" mentre raccogli varie risorse che possono essere usate per potenziare armi e altri oggetti. Hai un attacco veloce e uno leggero, un attacco più lento ma potente, e quando si riempie una barra di sangue, puoi eseguire un super attacco Bloody Summer. Tutto è arricchito da combattimenti con boss piuttosto interessanti e qualche elemento Soulslike, come tutti i nemici in un'area che ricompaiono quando salvi la partita. Funziona e si gioca sorprendentemente bene, ma si sarebbe potuto desiderare qualche nemico in più diverso.

Proprio quando pensavi che la monotonia stesse iniziando a farsi sentire, il gioco improvvisamente cambia genere, dove devi muoverti furtivamente inosservato e... No, non ne rivelerò altro, ma vorrei che Grasshopper Manufacture realizzasse un gioco in questo, secondo i loro standard, un genere molto diverso, perché funziona anche molto bene.

Tra una missione e l'altra, torni all'astronave della Polizia Spazio-Temporale dell'FBI Last Night, che funge da hub o base centrale del gioco. Qui ti vengono assegnate nuove missioni, puoi giocare contro boss già sconfitti, e puoi potenziare le tue armi e sbloccarne di nuove. Sembra molto normale, ma ancora una volta, tieni presente che questo è un gioco di Suda51. Questo significa che tutto ciò che è a bordo dell'astronave Last Night è progettato come un gioco d'avventura semi-top-down a pixel a 16 bit, che contrasta visivamente con la parte hack 'n' slash.

Un altro tocco interessante è che puoi portare con te vari cosiddetti "Bastardi" nelle varie missioni. Questi Bastardi sono una specie di zombie che puoi mandare contro i tuoi nemici se ti trovi nei guai lungo la strada. Il modo per ottenere questi Bastardi è coltivarli nelle aiuole dell'orto della cucina dell'astronave. Sì, hai letto bene, cresci zombie nel terreno dell'orto. Pianti un seme Bastardo (che trovi durante le missioni) e dopo poco tempo tiri fuori uno zombie dal terreno e lo porti con te nelle missioni. Ci sono in totale 21 Bastardi diversi, tutti con attacchi e caratteristiche differenti. È meravigliosamente folle.

Nella cucina di Marianne, puoi usare un mini-gioco per preparare diversi piatti di curry, che puoi anche portare con te durante le missioni. Quando vengono consumati, aumentano la forza dell'attacco, rafforzano la difesa o estendono la portata delle armi per un breve periodo di tempo. Gli ingredienti di questi piatti al curry si possono trovare anche in giro per il gioco, oppure acquistarli nel negozio di Shiroyabu a bordo della Last Night.

Direi che questi segmenti a bordo della Last Night sono a volte un po' troppo lunghi e finiscono per diventare noiosi, facendoti desiderare di tornare a massacrare i Rotters intorno a te. Sotto tutta questa follia, come già detto, c'è un gioco d'azione hack 'n' slash davvero ben funzionante, semplicemente un piacere da giocare, non solo per gli standard di Suda51, ma in generale. Un'altra parte importante del gioco sono alcuni livelli più orientati all'esplorazione, chiamati Subspace, dove devi attraversare corridoi virtuali, a cui accedi tramite le cosiddette "TV Nirvana". Queste sezioni contrastano bene con il gameplay ricco d'azione, ma vengono usate troppo, soprattutto verso la fine, il che è un po' sfortunato perché non sono le più emozionanti e sono chiaramente le parti più noiose del gioco dal punto di vista visivo.

La struttura di Romeo is a Dead Man è piacevolmente old-school. Qui non c'è un mondo aperto, ma una serie di missioni lineari separate da un hub dove ti potenzia e ottieni nuove missioni. Anche se, come abbiamo appena rivelato, nulla di tutto ciò è normale, la struttura è riconoscibile. È facile da entrare e il livello di difficoltà più basso è davvero facile, ma se vuoi una sfida maggiore, devi scegliere il cioccolato all'arancia dalla scatola di cioccolatini, perché sì, scegli il livello di difficoltà scegliendo diversi cioccolatini da una bellissima scatola di cioccolatini ripieni. Di nuovo, qui abbiamo a che fare con Suda51.

Romeo is a Dead Man è un gioco con dozzine di stili grafici. La parte hack 'n' slash potrebbe più o meno ricordare altri giochi d'azione 3D, tranne per il fatto che i nemici si dissolveno in una nuvola di sangue e petali di rosa quando vengono sconfitti. Un'altra direzione visiva è, come detto, lo stile pixel a 16 bit tra le missioni a bordo della Last Night. La schermata di pausa ricorda qualcosa degli anni '70, il menu delle opzioni ricorda qualcosa del teletesto (per chi ricordasse queste cose), la storia è raccontata attraverso sequenze da fumetti in diversi stili, le macchine dove puoi potenziare e sbloccare nuove armi assomigliano a un vecchio impianto stereo combinato con un quiz televisivo giapponese, e il menu dove salvi la partita assomiglia a... Beh, un messaggio di errore da un computer molto vecchio - di certo non è bello. La creatività è pazzesca, ed è incredibile quanti stili diversi i designer siano riusciti a mescolare e in qualche modo a farli funzionare comunque. Tutto questo emana grande creatività, e non c'è nient'altro là fuori che assomigli a Romeo is a Dead Man.

L'audio è pazzesco quanto la grafica. Gli effetti sonori sono molto piacevoli e funzionano bene, mentre la colonna sonora spazia da tracce elettroniche veloci a jazz e qualcosa che sembra un bambino che ha mangiato troppe caramelle e si è messo davanti a un pianoforte non accordato correttamente.

Come si riassume un gioco come Romeo is a Dead Man ? In realtà non è così semplice. Tuttavia, penso che rimarrò sull'opinione che questo sia il gioco di Suda51 che avrà il maggior appeal ampio, semplicemente perché è il miglior gioco che abbia mai realizzato. Non è perfetto, ci sono ancora qualche problema, ma è anche meravigliosamente folle (non ho ancora superato il fatto che si possano crescere zombie nell'orto), quindi devi comunque essere aperto e ricettivo a questo tipo di cose, altrimenti lo lascerai giù dopo poco con incredulità negli occhi e ti troverai subito un altro hobby.

Se, come me, sei inspiegabilmente attratto dal cervello folle di Goichi "Suda51" Suda, allora dovresti assolutamente giocare Romeo is a Dead Man, perché non c'è niente di simile per quanto riguarda l'esperienza di gioco complessiva. Il gioco può essere completato in 12-15 ore, a seconda di quanto sei scrupoloso e del livello di difficoltà a cui giochi. Romeo is a Dead Man è probabilmente un buon punto di partenza se vuoi assaggiare il mondo contorto di quest'uomo - non perché non sia folle e assurdo, perché lo è - ma perché è il gioco più digeribile e funzionante che abbia mai creato.