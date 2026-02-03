Romeo is a Dead Man diventa ancora più complicato man mano che la storia procede, Suda51 spiega il ruolo di Giulietta e il centro dell'astronave 2D

HQ

Romeo is a Dead Man è finalmente dietro l'angolo come l'impresa più ambiziosa (e psichedelica?) di Grasshopper Manufacture fino ad oggi. In occasione dell'uscita imminente, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con il capo dello studio Goichi "Suda51" Suda, un vecchio conoscente di Gamereactor, che aveva molto da condividere sulla visione creativa condivisa con lo sceneggiatore Ren Yamazaki e sulle intenzioni dietro alcune decisioni di design.

Parlando del tipico equilibrio del gioco tra combattimenti soddisfacenti e scenari stravaganti con stranezze crescenti, Suda-san promette "boss sballati" e che le cose diventano "ancora più strane mentre succedono cose interessanti" man mano che si avanza. Dopo il primo incontro con il boss, conferma:

"Da qui in poi, le cose diventano ancora più strane e succedono ogni sorta di roba figa"

Inoltre, volevamo saperne di più sul rapporto di amore/odio tra il protagonista Romeo e l'antagonista del multiverso amorevole Giulietta in questa particolare interpretazione del classico di Shakespeare, e come si evolve effettivamente in parallelo alla crescita dell'uomo morto:

"Queste due cose si svolgono un po' contemporaneamente, la storia di Romeo stesso e quella di Romeo e Giulietta"

Per contestualizzare, Juliet appare in molteplici varianti attraverso dimensioni o spazio-tempo, e l'ambientazione coinvolge la polizia spazio-temporale e un crimine spazio-temporale che rende Juliet (e le sue varianti) una latitante.

In terzo luogo, abbiamo anche chiesto dell'astronave a 16 bit top-down che funziona come hub pixelato per i diversi livelli, pieno di attività, minigiochi e progressione del personaggio. Paragonandolo alle buffonate open world di No More Heroes 3, e provenendo dall'indie TSA: Travis Strikes Again, Suda spiega che hanno analizzato attentamente tempi e budget e cercato un modo per cambiare il gioco senza semplicemente tagliare parti enormi. Ed è qui che è entrato in gioco l'approccio mix-styles/retro 2D:

"Avere un grande open world, tutto in 3D al giorno d'oggi, è costoso e anche molto dispendioso in termini di tempo"

Il hub dell'astronave è posizionato come una densa zona "cose da fare" (mini giochi, potenziamenti, armi, cibo, NPC/storie), presentata in uno stile pixel-art dall'alto in contrasto con l'azione 3D. È importante sottolineare che Suda dice che il gioco era originariamente pensato come quasi tutto 3D, ma circa due anni fa hanno rivisto il calendario e il budget e hanno concluso che un approccio open-world completamente 3D non era efficiente. Inoltre, l'approccio multi-stile (segmenti retrò, varietà di stili visivi) è stato scelto per adattarsi ai punti di forza del team, aggiungere varietà/impatto e mantenere il progetto realistico senza "tagliare solo gli angoli".

Romeo is a Dead Man uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S l'11 febbraio, e abbiamo molto, molto di più sul gioco, su Suda-san, il suo passato e futuro, nell'intervista completa a Gamereactor (il video disponibile con sottotitoli locali sopra).