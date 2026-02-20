Romeo is a Dead Man Guida: Tutte le 99 risposte all'infermiera (WorstPink )
Devi sentirti molto personale per superare l'intervista più elaborata di WorstPink, ma se scappi dal Labirinto Scioccante del Tempo...
Come abbiamo detto nella nostra recensione, Romeo is a Dead Man presenta una varietà di stili artistici e meccaniche di gioco, includendo persino mini-giochi completi di altri generi. Oltre ai suoi tributi a 8 bit, nasconde anche quella che è una vera e propria avventura grafica conversazionale, come le migliori visual novel giapponesi.
E diciamo "nasconde" perché non sai fino a che punto si scende nella tana del coniglio finché non entri nel Labirinto Scioccante del Tempo, l'avventura-quiz di WorstPink.
Per accedervi, quando sei sulla nave Last Night, vai all'infermeria di WorstPink, giù dalla cabina di navigazione, terza porta a destra. Se dici "Voglio che mi esamini", lei dirà qualcosa tipo "Wow, ti piace questo, vero? Ecco che vai!" e attivare una sequenza in stile anime. Da quel momento in poi, avrai solo pochi secondi per rispondere a ogni domanda nel Time Shocking Labyrinth.
Ci sono in totale 99 domande, tutte con tre possibili risposte, e ogni risposta valida non segue una logica o una tecnica specifica, ma si adatta piuttosto alla narrazione di questa sottoavventura. La tua infermiera preferita inizia amichevole, seducente e civettuola, ma come ci si aspetta in un gioco Suda51, le cose peggiorano davvero. Dovrai decidere se flirtare o seguire il tuo istinto in questo gioco frenetico di domande e risposte che sembra una sorta di prova psicologica-romantica, mentre WorstPink condivide i suoi pensieri con un tocco molto rosa.
Vale la pena leggerlo e segue lo stile di altre opere della Grasshopper Manufacture. Le cose diventano inquietanti, vedrai, e lungo il percorso troverai ottimi riferimenti musicali e un tributo alla serie shoot 'em up DoDonPachi dello studio CAVE.
E cosa ottengo se completo il Labirinto Temporale Shockante? Se arrivi alla fine del questionario distorto e di questa sottotrama, riceverai il premio o trofeo "Romeo è un uomo sposato". Cosa?! Ci sarà davvero un matrimonio sul Last Night, o la amata ma malvagia Giulietta spezzerà l'incantesimo di questo amore fugace? Scoprilo da solo...
Queste sono le 99 risposte alle 99 domande di WorstPink
Poiché è impossibile trovare tutte le risposte corrette al primo colpo e non vuoi passare ore e ore a tentativi ed errori, abbiamo raccolto tutte queste risposte qui.
"Bene, iniziamo l'intervista. Sei pronto? Sii più diretto di quanto saresti normalmente"
- Sono emozionata.
- Non ho controllato.
- Non ricordo.
- Il mio cuore.
- Lasciali in pace.
- Sto cercando di dimenticarlo ora.
- Il tempo prima di andare a dormire.
- Una pausa.
- A volte.
- Sì.
- L'ultimo gas in una battle royale.
- Quando sento che sto per piangere.
- Resurrezione DoDonPachi.
- Aspetta che qualcuno mi contatti.
- Commedia.
- Solo un passo.
- Il volto di qualcun altro.
- I miei piedi.
- Un poster del mio film preferito.
- Continua a bere da esso.
- A sinistra.
- Fuga.
- Blu Bondi.
- Come oggi, finalmente posso cambiare.
- Non mi interessa il colore del cielo.
- A letto.
- Lasciane uno acceso.
- Me ne accorgo solo quando sta per morire.
- Ci tengo sempre stretto.
- In un sogno.
- La Foresta Spazio-Temporale.
- Un tunnel di alberi.
- Gladiolo.
- Il sentiero al centro era coperto di foglie cadute.
- Una luce arancione che fluttua nel cielo.
- Stavo proprio pensando la stessa cosa.
- Niente.
- "Quando il vento si fermerà, le tribolazioni passeranno, e ne saranno scelti due."
- Il piccolo stagno.
- Sì, era argento e lucido.
- In mezzo allo stagno.
- Terrò la canna in posizione verticale per mantenere la tensione.
- Lo ritirerò lentamente e con attenzione.
- Rilascialo nello stagno.
- L'attesa.
- Il ponte sospeso sulla montagna.
- Una scorciatoia verso l'amore.
- Sembra che si accenda e si spegne.
- Sì, è sicuramente un loop.
- La foresta a sinistra.
- Penso che qualcuno ci stia guidando.
- La foresta ci sta ascoltando.
- Toccherò appena le tue dita.
- Entreremo in una vecchia baita.
- "La lettera d'amore cremisi".
- Beh, tanto vale che dia un'occhiata.
- C'è una poesia scritta in lettere rosse.
- Speed You ♡ SOSS.
- Si sta avvicinando qualcosa di arancione.
- Mi dispiace per essere venuto senza permesso!
- Qualcuno che possiede il WorstPink.
- Non ricordo.
- Nessuno l'ha ancora detto.
- Penso che sia stato tu.
- La 43ª domanda.
- Stavo per tornare subito.
- Voglio continuare a parlare.
- Essere mentito.
- Tutto è stato una bugia.
- Sei mai stato innamorato?
- Ho solo dato un'occhiata...
- Me ne ero dimenticato.
- Quando c'è.
- Ritorna WorstPink.
- Le lettere d'amore sul tavolo.
- Mi ha toccato il cuore.
- OK.
- La follia.
- Ruba il lettore a cassette.
- Ruba le lettere d'amore.
- 29
- Nella Foresta dello Spazio-Tempo.
- Un latitante ricercato.
- Un amico.
- Sì.
- 12
- Blast beat.
- 50
- Non lo so.
- Non hanno ancora annunciato la loro posizione ufficiale.
- Sta per succedere.
- No.
- È vivo.
- Sei stato posseduto da uno spirito maligno.
- È vernice.
- Potrebbe essere un sogno.
- Non riesco a calmarmi.
- Un anello d'oro.
- Sì... Voglio stare con te per sempre.