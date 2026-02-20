Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
guide
Romeo is a Dead Man

Romeo is a Dead Man Guida: Tutte le 99 risposte all'infermiera (WorstPink )

Devi sentirti molto personale per superare l'intervista più elaborata di WorstPink, ma se scappi dal Labirinto Scioccante del Tempo...

HQ

Come abbiamo detto nella nostra recensione, Romeo is a Dead Man presenta una varietà di stili artistici e meccaniche di gioco, includendo persino mini-giochi completi di altri generi. Oltre ai suoi tributi a 8 bit, nasconde anche quella che è una vera e propria avventura grafica conversazionale, come le migliori visual novel giapponesi.

E diciamo "nasconde" perché non sai fino a che punto si scende nella tana del coniglio finché non entri nel Labirinto Scioccante del Tempo, l'avventura-quiz di WorstPink.

Per accedervi, quando sei sulla nave Last Night, vai all'infermeria di WorstPink, giù dalla cabina di navigazione, terza porta a destra. Se dici "Voglio che mi esamini", lei dirà qualcosa tipo "Wow, ti piace questo, vero? Ecco che vai!" e attivare una sequenza in stile anime. Da quel momento in poi, avrai solo pochi secondi per rispondere a ogni domanda nel Time Shocking Labyrinth.

Annuncio pubblicitario:

Ci sono in totale 99 domande, tutte con tre possibili risposte, e ogni risposta valida non segue una logica o una tecnica specifica, ma si adatta piuttosto alla narrazione di questa sottoavventura. La tua infermiera preferita inizia amichevole, seducente e civettuola, ma come ci si aspetta in un gioco Suda51, le cose peggiorano davvero. Dovrai decidere se flirtare o seguire il tuo istinto in questo gioco frenetico di domande e risposte che sembra una sorta di prova psicologica-romantica, mentre WorstPink condivide i suoi pensieri con un tocco molto rosa.

Vale la pena leggerlo e segue lo stile di altre opere della Grasshopper Manufacture. Le cose diventano inquietanti, vedrai, e lungo il percorso troverai ottimi riferimenti musicali e un tributo alla serie shoot 'em up DoDonPachi dello studio CAVE.

E cosa ottengo se completo il Labirinto Temporale Shockante? Se arrivi alla fine del questionario distorto e di questa sottotrama, riceverai il premio o trofeo "Romeo è un uomo sposato". Cosa?! Ci sarà davvero un matrimonio sul Last Night, o la amata ma malvagia Giulietta spezzerà l'incantesimo di questo amore fugace? Scoprilo da solo...

Romeo is a Dead Man
Annuncio pubblicitario:

Queste sono le 99 risposte alle 99 domande di WorstPink

Poiché è impossibile trovare tutte le risposte corrette al primo colpo e non vuoi passare ore e ore a tentativi ed errori, abbiamo raccolto tutte queste risposte qui.

"Bene, iniziamo l'intervista. Sei pronto? Sii più diretto di quanto saresti normalmente"

  1. Sono emozionata.
  2. Non ho controllato.
  3. Non ricordo.
  4. Il mio cuore.
  5. Lasciali in pace.
  6. Sto cercando di dimenticarlo ora.
  7. Il tempo prima di andare a dormire.
  8. Una pausa.
  9. A volte.
  10. Sì.
  11. L'ultimo gas in una battle royale.
  12. Quando sento che sto per piangere.
  13. Resurrezione DoDonPachi.
  14. Aspetta che qualcuno mi contatti.
  15. Commedia.
  16. Solo un passo.
  17. Il volto di qualcun altro.
  18. I miei piedi.
  19. Un poster del mio film preferito.
  20. Continua a bere da esso.
  21. A sinistra.
  22. Fuga.
  23. Blu Bondi.
  24. Come oggi, finalmente posso cambiare.
  25. Non mi interessa il colore del cielo.
  26. A letto.
  27. Lasciane uno acceso.
  28. Me ne accorgo solo quando sta per morire.
  29. Ci tengo sempre stretto.
  30. In un sogno.
  31. La Foresta Spazio-Temporale.
  32. Un tunnel di alberi.
  33. Gladiolo.
  34. Il sentiero al centro era coperto di foglie cadute.
  35. Una luce arancione che fluttua nel cielo.
  36. Stavo proprio pensando la stessa cosa.
  37. Niente.
  38. "Quando il vento si fermerà, le tribolazioni passeranno, e ne saranno scelti due."
  39. Il piccolo stagno.
  40. Sì, era argento e lucido.
  41. In mezzo allo stagno.
  42. Terrò la canna in posizione verticale per mantenere la tensione.
  43. Lo ritirerò lentamente e con attenzione.
  44. Rilascialo nello stagno.
  45. L'attesa.
  46. Il ponte sospeso sulla montagna.
  47. Una scorciatoia verso l'amore.
  48. Sembra che si accenda e si spegne.
  49. Sì, è sicuramente un loop.
  50. La foresta a sinistra.
  51. Penso che qualcuno ci stia guidando.
  52. La foresta ci sta ascoltando.
  53. Toccherò appena le tue dita.
  54. Entreremo in una vecchia baita.
  55. "La lettera d'amore cremisi".
  56. Beh, tanto vale che dia un'occhiata.
  57. C'è una poesia scritta in lettere rosse.
  58. Speed You ♡ SOSS.
  59. Si sta avvicinando qualcosa di arancione.
  60. Mi dispiace per essere venuto senza permesso!
  61. Qualcuno che possiede il WorstPink.
  62. Non ricordo.
  63. Nessuno l'ha ancora detto.
  64. Penso che sia stato tu.
  65. La 43ª domanda.
  66. Stavo per tornare subito.
  67. Voglio continuare a parlare.
  68. Essere mentito.
  69. Tutto è stato una bugia.
  70. Sei mai stato innamorato?
  71. Ho solo dato un'occhiata...
  72. Me ne ero dimenticato.
  73. Quando c'è.
  74. Ritorna WorstPink.
  75. Le lettere d'amore sul tavolo.
  76. Mi ha toccato il cuore.
  77. OK.
  78. La follia.
  79. Ruba il lettore a cassette.
  80. Ruba le lettere d'amore.
  81. 29
  82. Nella Foresta dello Spazio-Tempo.
  83. Un latitante ricercato.
  84. Un amico.
  85. Sì.
  86. 12
  87. Blast beat.
  88. 50
  89. Non lo so.
  90. Non hanno ancora annunciato la loro posizione ufficiale.
  91. Sta per succedere.
  92. No.
  93. È vivo.
  94. Sei stato posseduto da uno spirito maligno.
  95. È vernice.
  96. Potrebbe essere un sogno.
  97. Non riesco a calmarmi.
  98. Un anello d'oro.
  99. Sì... Voglio stare con te per sempre.

Romeo is a Dead Man

Testi correlati

0
Romeo is a Dead Man Score

Romeo is a Dead Man

RECENSIONE. Scritto da Palle Havshøi-Jensen

Ecco l'ultimo gioco del pazzo Suda51 - è assurdo e comunque divertente, ma è anche chiaramente il miglior gioco del creatore giapponese.



Caricamento del prossimo contenuto