Romeo is a Dead Man Guida: Tutte le 99 risposte all'infermiera (WorstPink )

HQ

Come abbiamo detto nella nostra recensione, Romeo is a Dead Man presenta una varietà di stili artistici e meccaniche di gioco, includendo persino mini-giochi completi di altri generi. Oltre ai suoi tributi a 8 bit, nasconde anche quella che è una vera e propria avventura grafica conversazionale, come le migliori visual novel giapponesi.

E diciamo "nasconde" perché non sai fino a che punto si scende nella tana del coniglio finché non entri nel Labirinto Scioccante del Tempo, l'avventura-quiz di WorstPink.

Per accedervi, quando sei sulla nave Last Night, vai all'infermeria di WorstPink, giù dalla cabina di navigazione, terza porta a destra. Se dici "Voglio che mi esamini", lei dirà qualcosa tipo "Wow, ti piace questo, vero? Ecco che vai!" e attivare una sequenza in stile anime. Da quel momento in poi, avrai solo pochi secondi per rispondere a ogni domanda nel Time Shocking Labyrinth.

Annuncio pubblicitario:

Ci sono in totale 99 domande, tutte con tre possibili risposte, e ogni risposta valida non segue una logica o una tecnica specifica, ma si adatta piuttosto alla narrazione di questa sottoavventura. La tua infermiera preferita inizia amichevole, seducente e civettuola, ma come ci si aspetta in un gioco Suda51, le cose peggiorano davvero. Dovrai decidere se flirtare o seguire il tuo istinto in questo gioco frenetico di domande e risposte che sembra una sorta di prova psicologica-romantica, mentre WorstPink condivide i suoi pensieri con un tocco molto rosa.

Vale la pena leggerlo e segue lo stile di altre opere della Grasshopper Manufacture. Le cose diventano inquietanti, vedrai, e lungo il percorso troverai ottimi riferimenti musicali e un tributo alla serie shoot 'em up DoDonPachi dello studio CAVE.

E cosa ottengo se completo il Labirinto Temporale Shockante? Se arrivi alla fine del questionario distorto e di questa sottotrama, riceverai il premio o trofeo "Romeo è un uomo sposato". Cosa?! Ci sarà davvero un matrimonio sul Last Night, o la amata ma malvagia Giulietta spezzerà l'incantesimo di questo amore fugace? Scoprilo da solo...

Annuncio pubblicitario:

Queste sono le 99 risposte alle 99 domande di WorstPink

Poiché è impossibile trovare tutte le risposte corrette al primo colpo e non vuoi passare ore e ore a tentativi ed errori, abbiamo raccolto tutte queste risposte qui.

"Bene, iniziamo l'intervista. Sei pronto? Sii più diretto di quanto saresti normalmente"