Romeo is a Dead Man ottiene la patch 1.4.000, sistema la caduta infinita nel Subspazio

Romeo is a Dead Man è un gioco d'azione piuttosto speciale che Grasshopper Manufacture ha pubblicato la scorsa settimana. È incredibilmente fresco e unico sia nell'approccio che nella variegata arte, come abbiamo elogiato nella nostra recensione, ed è anche un gioco per chi sa cosa vuole e cosa troverà qui, dato il marchio registrato dello studio giapponese.

Quello che i giocatori non vogliono è incastrarsi in un loop infinito, e questo è qualcosa che il team ha risolto con l'aggiornamento della patch v1.4.000 di oggi su PS5, Xbox Series e PC. Come annunciato sui loro social, questa patch corregge un bug critico del boss del Capitolo 4 che potrebbe far cadere Romeo all'infinito e rendere il gioco ingiocabile (se hai salvato la partita nel Subspace), insieme a problemi audio della console durante la prima partita.

E cos'è il Subspazio? Per questo, e per conoscere tutti i sistemi del gioco, dai un'occhiata alla nostra guida essenziale: Romeo is a Dead Man, ma non devi esserlo.

Su Steam, l'aggiornamento risolve i cali di frame rate legati al DLSS, i problemi di impostazione linguistica e rielabora le opzioni grafiche collegando FSR3, DLSS e XeSS all'impostazione principale di Qualità Grafica, espandendo i livelli di qualità e modificando il funzionamento dell'upscaling.

Infine, il team sta attualmente affrontando un problema su PlayStation 5 in cui alcuni trofei cumulativi non progrediscono correttamente. Una patch di seguito sarà rilasciata una volta che questa correzione sarà finalizzata. E no, non ci sono notizie sul possibile adattamento per Switch 2 così presto dopo l'uscita.

Il CEO e direttore creativo di GhM, Goichi "Suda51", si è scusato per l'inconveniente causato da questi errori di lancio e per l'attesa fino alla patch di oggi.