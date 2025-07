Romero Games ha ricevuto finanziamenti per il suo prossimo progetto

HQ

Le cattive notizie continuano ad arrivare questa settimana. Ora, lo sviluppatore Romero Games, fondato dalla leggenda degli FPS John Romero e dalla sua compagna Brenda, ha annunciato che i finanziamenti sono stati ritirati per il loro prossimo progetto, lasciandolo in un limbo e il futuro dello sviluppatore in sospeso.

Ciò è stato confermato da Brenda Romero in una dichiarazione pubblicata sui social media, in cui spiega che Romero Games non è l'unico sviluppatore interessato e che questa è stata una decisione presa ben oltre la loro "visibilità e controllo".

Nella dichiarazione integrale, si legge: "Abbiamo alcune notizie difficili da condividere. Ieri sera, abbiamo appreso che il nostro editore ha cancellato i finanziamenti per il nostro gioco insieme a molti altri progetti non annunciati di altri studi. Questa è stata una decisione strategica presa ad alto livello all'interno dell'editore, ben al di sopra della nostra visibilità o controllo. Vorremmo profondamente che ci fosse stato qualcosa, qualsiasi cosa, avremmo potuto fare per evitare questo risultato".

Romero continua: "Questo non è assolutamente un riflesso del lavoro del nostro team, delle prestazioni o della qualità del progetto stesso. Abbiamo raggiunto ogni traguardo in tempo, ogni volta, abbiamo ricevuto costantemente elogi e abbiamo superato facilmente tutti i nostri cancelli interni. Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro svolto e del team di talento che lo ha svolto. Il meglio con cui abbiamo lavorato".

Per quanto riguarda il futuro di Romero Games, lo sviluppatore sta "attualmente valutando i prossimi passi e sta lavorando rapidamente per supportare il nostro team". Afferma inoltre di avere il "cuore spezzato" ed è aperto a qualsiasi "opportunità o modo in cui puoi aiutare il nostro incredibile team".

Il gioco in questione doveva ancora essere annunciato e anche l'editore a cui si fa riferimento non è chiaro.