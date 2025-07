Romero Games sulla chiusura dello studio: "stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che non si arrivi a questo"

HQ

Una delle vittime del grande round di licenziamenti e tagli alla spesa di Microsoft è stata Romero Games, che ha visto il suo progetto in fase di sviluppo cancellato di punto in bianco, lasciando lo sviluppatore in un limbo e in una situazione finanziaria disastrosa. Un recente rapporto ha affermato che lo sviluppatore stava affrontando licenziamenti e potrebbe persino chiudere a causa di questo crudele cambiamento, ma ora Romero Games è uscito allo scoperto e ha pubblicato una dichiarazione che mette le cose in chiaro.

Ci viene detto per certo che il finanziamento è stato ritirato e che il gioco è stato cancellato, e che l'editore in questione, che sebbene non sia ancora nominato per motivi di riservatezza, è quasi certamente Microsoft come spiega Romero Games "alcuni potrebbero dedurlo da informazioni pubbliche".

Oltre a questo, ci viene detto che sta rivalutando "l'intero personale del nostro studio", una decisione che potrebbe comportare licenziamenti se non riesce a trovare una via d'uscita. Tuttavia, Romero Games osserva che "non è chiuso" e che "stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che non si arrivi a questo". È anche attualmente in contatto con diversi editori che sono "interessati ad aiutarci a portare il gioco oltre il traguardo, e stiamo attualmente valutando queste opportunità".

Romero Games conclude spiegando che condividerà ulteriori aggiornamenti non appena sarà in grado di farlo.