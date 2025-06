Rompicapo logico: questo posto è occupato? verrà lanciato ad agosto

Durante lo show Wholesome Games Direct in corso, lo sviluppatore Poti Poti Studios ha appena presentato un nuovo sguardo al rompicapo logico Is This Seat Taken? Questo gioco è un rompicapo piuttosto insolito, in quanto si tratta di trovare il posto perfetto per persone molto particolari, soddisfacendo le loro stranezze e i loro fastidi.

Come parte dell'annuncio e dell'apparizione, è stato appena rivelato che Is This Seat Taken? verrà lanciato abbastanza presto, facendo la sua grande apparizione ad agosto. Al momento non è stata fornita una data specifica, ma ci aspettiamo ulteriori informazioni nell'imminente futuro.