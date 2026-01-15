Ron Perlman fu pagato "40 dollari e un panino" per la sua iconica linea Fallout

HQ

"Guerra. La guerra non cambia mai."

È così che iniziano i giochi Fallout, e forse non ci hai pensato molto oltre a questo. Ma il doppiatore dietro la frase è in realtà Ron Perlman. Ha fatto innumerevoli apparizioni nei videogiochi nel corso degli anni, ma è ovviamente conosciuto soprattutto come attore in film come Hellboy e serie come Sons of Anarchy.

Nel podcast The Joe Vulpis ora parla di come abbia fatto la storia e registrato questa frase iconica. Era più giovane e non così famoso all'epoca, quindi probabilmente la paga non era quella che ti aspetteresti:

"Mi hanno invitato a fare il primissimo Fallout negli anni '90, credo. Mi hanno dato 40 dollari e un panino. E un anno e mezzo dopo, ricevo una chiamata: 'Ehi, ti ricordi di Fallout?'

'No.'

'Beh, ce n'è una seconda.' Io dico, 'Perché?' 'Perché il primo è andato alle stelle.' Io dico, 'Davvero? Bene.' Fai il secondo, poi un anno dopo il terzo, il quarto, e ora è come un intero marchio. Non me l'aspettavo."

A quanto pare, Perlman non è un gamer e, proprio come gli attori della serie Fallout, non ha mai apprezzato i giochi personalmente, spiegando:

"Non sono un gamer. Non saprei come si gioca... Non saprei quale gioco va inserito in quale hardware. Non ho mai giocato a nessuno dei giochi. Tutta la faccenda di Fallout è un mistero per me."

Nonostante la sua linea leggendaria, Perlman non ha mai avuto un ruolo importante nei giochi, ma non sembra dispiaciuto, dicendo solo:

"Non sono mai stato nel gioco. Ho solo fatto un paio di battute e, sai, ho preso i miei 40 dollari e il mio panino e sono tornato a casa."

Incrociamo le dita di sentirlo di nuovo quando uscirà Fallout 5 un bel giorno, ma al ritmo attuale di Bethesda, probabilmente non dovremmo sperare prima del 2035.