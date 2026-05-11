Ronaldo vs. Benzema, il derby decisivo della stagione di Riyadh tra Al-Nassr e Al-Hilal si giocherà martedì

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La Saudi Pro League sta per concludersi e martedì 12 maggio, alle 20:00 CEST, 19:00 BST, si giocherà una partita decisiva tra Al-Nassr e Al-Hilal, nota come il derby di Riyadh.

Se vince Al-Nassr, Cristiano Ronaldo vincerà la lega saudita per la prima volta da quando è entrato in competizione nel 2023, e la squadra vincerà il suo primo titolo di campione dal 2019. Se Al-Hilal vince, potrebbe ribaltare la situazione e completare una rimonta sorprendente vincendo le altre due partite rimanenti, indipendentemente dal fatto che Nassr vinca l'altra partita rimanente. L'Al-Hilal avrebbe anche vinto un record di 20 titoli di campionato in Arabia Saudita, contro i 10 titoli di campionato dell'Al-Nassr... mentre Karim Benzema, ex compagno di squadra di Ronaldo al Real Madrid, vinse la Saudi Pro League due volte di fila, dopo aver giocato la scorsa stagione per l'Al-Ittihad.

Attualmente, Al-Nassr guida con 82 punti, avendo vinto tutte le partite tranne cinque (un pareggio, quattro sconfitte). Al-Hilal è secondo con 77 punti, avendo pareggiato otto partite ma ancora imbattuto, e con una partita in meno. L'Al-Nassr può vincere fino a 87 punti nelle due prossime partite contro l'Al-Hilal domani e contro il Damac il 21 maggio.

Ma l'Al-Hilal potrebbe vincere 89 punti se vince tutte le partite rimanenti: Nassr martedì, Neom il 16 maggio e Al Fayha il 21 maggio.