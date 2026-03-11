Ronda Rousey critica l'UFC per non pagare equamente: "Uno dei peggiori posti dove andare"

HQ

Ronda Rousey si è lamentata dell'UFC, accusando il promotore di arti marziali miste di non pagare abbastanza i loro combattenti. "Una volta l'UFC era il posto migliore dove potevi entrare negli sport da combattimento per guadagnarti da vivere e essere pagati equamente. E ora è uno dei peggiori posti dove andare."

Rousey, 39 anni, è diventata la prima donna a firmare con l'UFC nel 2012, rimanendo imbattuta per sei incontri. Ha perso contro Holly Holm nel 2015, cosa che la ha influenzata mentalmente, e non è mai più tornata a combattere con la UFC, entrando nella WWE e in altri circuiti indipendenti di wrestling. Il suo incontro con Gina Carano a Los Angeles il 16 maggio sarà il suo primo incontro in MMA dalla sconfitta del 2015 (sarà anche il primo incontro MMA di Carano dal 2009).

Rousey ha criticato l'UFC in un evento mediatico prima del suo incontro con Carano, prodotto dal promotore di pugilato MVP di Jake Paul, e sarà disponibile in streaming su Netflix. "Molti di loro (combattenti), a livello di terra, non riescono nemmeno a mantenere le loro famiglie. Vivono al livello di povertà combattendo a tempo pieno. E questa azienda ha appena ricevuto 7,7 miliardi di dollari. Stanno pensando al prossimo trimestre. Stanno pensando agli azionisti", ha detto Rousey (tramite Reuters). Jake Paul ha aggiunto che "l'UFC sta morendo, e l'MVP è qui per prendere il suo posto".

Durante l'evento mediatico, Francis Ngannou, lui stesso ex campione UFC, era d'accordo con Rousey. "Non siamo un dipendente. Siamo lavoratori autonomi e dovremmo poter ottenere ciò che meritiamo". Ngannou affronterà Philipe Lins nel co-main event prima dell'incontro Rousey vs. Carano.