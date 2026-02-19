Ronda Rousey dovrà sottoporsi a più esami medici del solito a causa della sua storia di commozioni cerebrali

HQ

Il ritorno di Ronda Rousey alle MMA dopo una pausa di dieci anni sarà strettamente monitorato dai suoi team medici, e la 39enne dovrà sottoporsi a esami medici e neurologici più estesi del solito, a causa della sua lunga storia di commozioni cerebrali, iniziata nella sua carriera nel judo, quando ha vinto la medaglia di bronzo a Pechino 2008.

Andy Foster, direttore esecutivo della California State Athletic Commission, ha detto a ESPN che Rousey dovrà sottoporsi a molti test neurologici e per la batteria delle commozioni cerebrali per assicurarsi che sia in salute, più di quanto necessario.

Gli stessi test aggiuntivi avverranno con Carano a causa della sua età (compirà 44 anni ad aprile) e del fatto che non combatte dal 2009. La California richiede che i combattenti sopra i 40 anni debbano sottoporsi a test attraverso cui l'angiografia da risonanza agnetica (MRA) e la risonanza magnetica (MRI) del cervello, elettrocardiogramma (ECG), test cardiaci, ecocardiogramma da stress fisico, test neurocognitivi, analisi del sangue, pannello metabolico ed esame oculistico oftalmologico.

Sebbene Rousey abbia fatto carriera nel wrestling, prima in WWE e poi in circuiti indipendenti (ritirandosi nel 2025) da quando ha lasciato le MMA nel 2016, un incontro di arti marziali miste è più pericoloso. Tuttavia, "finché queste donne supereranno i loro esami medici, supereranno tutte le batterie neurologiche e faranno ciò che devono fare, non c'è nulla di male in questa lotta", ha detto Foster.

Ronday Rousey affronterà un'altra icona delle MMA, Gina Carano, per la prima volta nelle loro carriere (Carana non combatte dal 2009) a maggio, in un incontro che sarà trasmesso in streaming su Netflix.