Ronda Rousey sottomette Gina Carano in 15 secondi in un ritorno alle MMA: un incontro completo che ha lasciato reazioni contrastanti

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L'attesissimo incontro tra Ronda Rousey e Gina Carano, due leggende delle MMA che non sono mai coincinate nel tempo (Carano è stata la prima tra il 2006 e il 2009, Rousey ha avuto il suo apice tra il 2010 e il 2016) si è finalmente svolto all'Induit Dome di Los Angeles sabato mattina in Europa, nel primo evento MMA trasmesso in streaming su Netflix.

L'incontro durò solo 15 secondi, con la più giovane e più esperta Rousey (39 anni, 12-2 prima dell'incontro, dieci anni dal suo ultimo incontro) che sottomise Carano (44 anni, 7-1, 17 anni dal suo ultimo incontro) con un movimento famoso e caratteristico, una armbar sottomissione. L'abbraccio tra le due è durato più a lungo del combattimento, con Rousey in lacrime che descriveva Carano come la sua eroina, l'unica persona che avrebbe potuto riportarla nelle MMA.

"Hai cambiato il mio mondo, e noi abbiamo cambiato il mondo. Non potrei mai ripagarti abbastanza", disse una Rousey emozionata a un Carano sorridente. "Speravo di uscire il più illeso possibile perché non volevo farle del male. Per fortuna, erano bellissime arti marziali, è questo che è, è un'arte", aggiunse Rousey, che rifiutò di tornare a combattere.

Carano ha detto che probabilmente si sentirà "insoddisfatta" più avanti, dato che non ha avuto la possibilità di mostrare su cosa ha lavorato, "ma in questo momento, entrare in gabbia è stata una vittoria. Arrivare qui dopo 17 anni è una vittoria."

Rousey contro Carano è stato l'evento principale del card MMA che vedeva anche Francis Ngannou, vincendo Philipe Lins nel round oune, e Mike Perry che batté un Nate Diaz insanguinato.

Le reazioni dei fan sono state contrastanti e alcuni hanno detto che fosse truccato, simili a precedenti eventi di boxe di Jake Paul's MVP e Netflix, come Paul vs. Anthony Joshua o Paul vs. Mike Tyson, apparentemente più focalizzati sullo spettacolo e sulla narrazione che sul vero combattimento competitivo.

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