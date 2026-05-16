Ronda Rousey vs. Gina Carano: a che ora combatteranno nell'evento MMA di Netflix ricco di star

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Uno dei più grandi "e se" delle MMA è stato un incontro tra Gina Carano e Ronda Rousey. Le due artiste marziali miste hanno ridefinito le MMA femminili e gli sport da combattimento, diventando grandi star ma con carriere separate. Carano (7-1, 44 anni) ha combattuto tra il 2006 e il 2009, e Rousey (12-2, 39 anni), anch'essa medagliata ollimpica nel judo nel 2008, ha dominato l'UFC tra il 2010 e il 2016, diventando la prima donna ad essere invitata dall'UFC.

Ma non coincidevano, e hanno trascorso gli ultimi anni della loro carriera dedicandosi ad altri interessi, come recitare in film d'azione (Carano in Velox e Furiosi 6, Deadpool e The Mandalorian; Rousey in Fast & Furious 7, I Mercenari 3 o Miglio 22). Rousey si è anche unito alla WWE e ad altri circuiti di wrestling, ma Carano non ha avuto un incontro professionistico da 17 anni, nonostante abbia ancora un contratto con la UFC.

Questo incontro tanto atteso non è stato organizzato dalla UFC (che Rousey ha criticato per non aver pagato equamente i loro combattenti), ma da Most Valuable Promotions (MVP) di Jake Paul, e trasmesso su Netflix, che ha anche trasmesso incontri di boxe, e ora hanno "rubato" all'UFC il ritorno di due delle star più importanti dello sport.

Ronda Rousey vs. Gina Carano: orari e come guardare il match

Il main card Rousey vs. Carano inizierà sabato 16 maggio alle 18:00 PT / 21:00 ET. In Europa, sono le 3:00 CEST, le 2:00 BST di domenica 17 maggio. I combattimenti preliminari inizieranno tre ore prima del card principale.

Ovviamente, ci saranno molti altri incontri nell'evento. Francis Ngannou vs. Philipe Lins, due combattenti veterani che non combattono da quasi due anni, e Nate Díaz e Mike Perry, due veterani che hanno lasciato UFC anni fa e che lavorano da anni per un incontro, saranno co-main event.

Se sei interessato solo all'evento principale, il match Rousey contro Carano, chiuderà l'evento e si prevede che andrà in onda almeno due ore dopo l'inizio del card principale, quindi magari sintonizzati alle 5:00 CEST, 4:00 AM BST, nel cuore della notte o nelle prime ore della domenica. Saranno cinque round da cinque minuti con guanti da MMA da 4 once

Questa è la scheda completa:



Ronda Rouse vs. Gina Carano



Francis Ngannou vs. Philipe Lins



Nate Diaz vs. Mike Perry



Salahdine Parnasse vs. Kenny Cross



Junior dos Santos vs. Robelis Despaigne



Phumi Nkuta vs. Adriano Moraes



Jason Jackson vs. Jefferson Creighton



Namo Fazil vs. Jake Babian



David Mgoyan contro Albert Morales



Aline Pereira contro Jade Masson-Wong



Chris Avila vs. Brandon Jenkins



Il combattimento sarà disponibile per tutti gli abbonati Netflix nel mondo, con tutti i piani in abbonamento. Si terrà all'Intuit Dome di Inglewood, California.

Guarderai il classico scontro tra Ronda Rousey e Gina Carano?