Ronda Rousey vs. Gina Carano: appuntamento e tutto ciò che sappiamo dopo l'annuncio scioccante di Netflix

Netflix ha annunciato lunedì un nuovo incontro che ha sorpreso gli appassionati di arti marziali miste, perché probabilmente due delle più grandi stelle delle MMA di tutti i tempi, e degli sport femminili in generale, Gina Carano e Ronda Rousey, si affronteranno tra tre mesi, rendendo la prima volta che si incontrano in questo sport.

Segnerà il loro ritorno al combattimento professionistico dopo molti anni. Rousey, che è diventato il pugile più popolare dello sport tra il 2010 e il 2016, e successivamente si è unito alla WWE, torna dopo un decennio. Il ritorno di Carano è ancora più sorprendente, dato che si è ritirata dalle MMA nel 2009 e non combatte da 17 anni.

Carano ha avuto una carriera di successo nelle MMA, con 8 vittorie e 1 sconfitta tra il 2006 e il 2009, ma dopo il ritiro è diventata più nota per i suoi ruoli come attore, in film come Fast & Furious 6, Deadpool e, soprattutto, The Mandalorian... da dove è stata licenziata notoriamente dopo commenti controversi.

Rousey, che aveva vinto la medaglia di bronzo olimpica in Judo a Pechino 2008, si unì alle MMA nel 2010, e quindi Carano e Rousey non coincidettero mai. Rousey ha dominato lo sport fino al 2015, diventando la prima donna invitata dalla UFC. È entrata in WWE dal 2018 fino al 2023, per poi unirsi a un circuito indipendente di wrestling fino al 2025.

Ronda Rousey vs. Gina Carano: orari e come guardare il match

La loro lunga pausa di 10 e 17 anni nelle MMA finirà tra tre mesi: il match tra Rousey e Carano si terrà sabato 16 maggio e sarà trasmesso in streaming su Netflix.

Conosciamo la location, l'Intuit Dome di Los Angeles, ma ancora non sappiamo l'ora. Sarà un incontro di cinque round, cinque minuti ciascuno, disputato come incontro dei pesi piuma a 145 libbre, e professionalmente sancito secondo le Unified Rules of MMA.

L'incontro segnerà anche la prima volta in cui Netflix trasmetterà un incontro MMA, e il primo incontro MMA organizzato dalla Most Valuable Promotions di Jake Paul. Netflix e Paul hanno già portato alcuni incontri di pugilato evento su Netflix, e ora hanno "rubato" all'UFC il ritorno di due delle star più importanti dello sport (Carano non ha mai combattuto per UFC, dato che all'epoca non invitavano donne).

