Rooster è stato rinnovato da HBO Max per una seconda stagione

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Qualche settimana fa, HBO Max ha iniziato a trasmettere una nuova serie comica, con Steve Carrell nel ruolo principale. Conosciuto come Rooster, questo progetto segue un autore che viaggia in un campus universitario per aiutare sua figlia a superare alcune sfide personali, mentre lui supera anche il proprio divorzio.

Fin dalla prima puntata, Rooster si è rivelato un grande successo tra fan e critici, e questo ha portato HBO Max a decidere di rinnovare Rooster per una seconda stagione. Non abbiamo idea di quando tornerà la serie o quale sia la situazione della produzione, ma una ragionevole ipotesi è che la prossima stagione arriverà nel 2027.

Per maggiori dettagli su Rooster, puoi vedere il trailer della stagione in corso qui sotto.