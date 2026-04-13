Rory McIlroy batte Scheffler di un colpo e diventa solo il quarto uomo a difendere il titolo Masters

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Rory McIlroy è diventato campione dell'Augusta National nel 2025, ponendo fine a un'attesa di undici anni per completare il Grande Slam in carriera nel golf, e solo un anno dopo ha conquistato nuovamente il titolo. Il golfista nordirlandese di 36 anni è diventato solo il quarto a vincere due titoli Masters consecutivi, dopo Jack Nicklaus (1965, 1965), Nick Faldo (1989, 1990) e Tiger Woods (2001, 2002).

"Non posso credere di aver aspettato 17 anni per avere una Giacca Verde e ora ne prendo due di fila. Penso che tutta la mia perseveranza in questo torneo di golf negli anni abbia iniziato a dare i suoi frutti", ha detto McIlroy, numero 2 al mondo, che ha chiuso a 12 sotto par, battendo Scottie Scheffler, che rimane numero 1 al mondo nel PGA Tour, di un colpo.

Dietro di loro, tre golfisti hanno chiuso a 10 sotto par: gli americani Russell Henley (12° nel PGA Tour) e Cameron Young (3°) e l'inglese Tyrrell Hatton (31°) e Justin Rose (9°). Rose, 45 anni, puntava a diventare il più anziano campione esordiente del Masters, ma continuerà a portare il soprannome di "l'uomo quasi vicino": si è classificato secondo tre volte e ha vinto un titolo importante per l'ultima volta nel 2013, gli US Open.