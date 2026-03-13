Rosamund Pike parla del suo ruolo nel Doom del 2005: "È stato probabilmente uno dei peggiori film mai realizzati"

È facile dimenticare quanto oggi siano migliori le trasposizioni di videogiochi. Forse diamo per scontati serie come Fallout, Arcane, Castlevania e film come The Super Mario Bros. Movie e Sonic the Hedgehog, soprattutto se si considera alcune delle spazzature assolute che un tempo venivano scoperte. Se hai bisogno di un esempio di quanto fossero davvero brutte le cose una volta, basta guardare film come Doom del 2005, il famigerato film che vedeva protagonista Dwayne "The Rock" Johnson quando stava ancora entrando nel mondo delle star d'azione.

Se sembra che stiamo esagerando un po' duri quando parliamo di Doom, vale la pena notare che anche una delle più grandi star del film considera il film un disastro. Parlando nel podcast How to Fail with Elizabeth Day (come notato da The Independent), Rosamund Pike ha detto che pensava che il film avrebbe rovinato la sua carriera in avanzata.

"Quando stavo facendo Orgoglio e Pregiudizio, e mi divertivo un sacco nei miei campi di mais con il cappuccio, ricevo una chiamata per partecipare a un franchise d'azione. Stavano realizzando una versione cinematografica, una versione narrativa del videogioco Doom. E penso nel mio cappato, nel mio campo di balle di fieno, 'sì, posso fare qualsiasi cosa. Posso saltare su questa balla di fieno nella mia crinolina, quindi posso sicuramente andare a uccidere qualche zombie su Marte.'

"Così improvvisamente sono in questo film con la Roccia, e mi rendo conto di quanto sia completamente impreparato per essere una star d'azione. C'erano pesi sul set. Ogni volta che veniva tirata fuori una pistola, era una specie di reliquia sacra per i fan Doom. Ero semplicemente fuori dalla mia zona di comfort, fuori dalla mia portata, fuori dalla mia portata.

"Voglio dire, probabilmente avrei potuto finire la mia carriera. Probabilmente è stato uno dei peggiori film mai realizzati. Voglio dire, è stata una catastrofe. Hai la sensazione di essere fortunato ad essere sopravvissuto a quello."

Pike certamente non ha risparmiato le battute, ma forse a ragione, dato che oggi il film ha un impressionante punteggio di critica del 18% su Tomatometer di Rotten Tomatoes e un punteggio di pubblico solo leggermente migliore su Popcornmeter, pari al 34%.

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