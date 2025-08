Rose Byrne ruba la scena in If I Had Legs I'd Kick You di A24

A24 ha presentato un nuovo look a uno dei suoi prossimi film drammatici. Conosciuto come If I Had Legs I'd Kick You, il film racconta la storia di una donna che sta affrontando una sfida dopo l'altra nella sua vita, il tutto mentre tenta di crescere una giovane figlia afflitta da una misteriosa malattia.

Il film vede Rose Byrne come protagonista, con Conan O'Brien e il rapper Asap Rocky tra le star di supporto. Sembra essere un dramma piuttosto pesante ed emotivo che tocca vari temi che molti troveranno riconoscibili, con Byrne che cerca di rubare la scena come protagonista molto autorevole.

In termini di data di uscita fissa per If I Had Legs I'd Kick You, il film dovrebbe arrivare a ottobre, anche se una data esatta deve ancora essere menzionata. Puoi vedere il trailer qui sotto, tuttavia, per dare un'occhiata a ciò che questo film offrirà.