Ross Duffer conferma la durata della stagione 5 di Stranger Things

Meglio fare una pausa per il bagno prima di prepararsi ad abbuffarsi dell'ultima stagione di Stranger Things. L'attesissima quinta stagione della saga soprannaturale di Netflix rilascerà il suo primo lotto di episodi il mese prossimo e il co-creatore Ross Duffer ha rivelato quanto dureranno i primi quattro episodi.

Come mostrato sull'Instagram di Duffer, il primo episodio, intitolato The Crawl, durerà un'ora e otto minuti. Il capitolo successivo, La scomparsa di... è l'episodio più breve con i suoi 54 minuti di durata, poi The Turnbow Trap compensa con un'ora e sei minuti di durata. Infine, il quarto capitolo - intitolato Sorcerer - occupa un'enorme ora e 23 minuti di tempo.

I tempi di esecuzione dell'ultima stagione di Stranger Thing si stanno rivelando un argomento molto dibattuto online. Uno sguardo alla sezione commenti del post di Duffer mostra che alcuni fan avrebbero voluto che lo show potesse offrire i suoi ritmi narrativi in un formato più breve, mentre altri vogliono episodi ancora più lunghi.

"Abbiamo aspettato anni per questo e gli episodi durano appena 1 ora? Robin ha detto che 8 film non sembrano affatto 💔 film un po' delusi ngl", ha detto l'utente wtfmohhit.

Tuttavia, con quattro episodi che si sommano a più di quattro ore di contenuti, la stagione 5 di Stranger Things sembra sicuramente che ci darà molto da riversare mentre concludiamo l'anno. Dovremo solo vedere quanto dell'enorme budget è chiaro per vedere quando passeremo attraverso questi episodi della lunghezza di un film.