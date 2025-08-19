Routine arriverà su PC e Xbox alla fine del 2025

HQ

Alcuni giochi richiedono semplicemente molto tempo per essere cucinati, e il piccolo team di Lunar Software ha spiegato che ci è voluto un bel po' di tempo per finire il loro ambizioso gioco horror fantascientifico, Routine.

Ma, infine, durante il pre-show della Gamescom Opening Night Live, ha finalmente ricevuto un trailer di gameplay aggiornato, che non solo ci fornisce uno sguardo aggiornato sul gioco, ma la promessa di un'uscita prima della fine dell'anno.

Sembrerebbe che il gioco salterà PS5 per una versione Xbox e PC alla "fine del 2025", e puoi vedere il trailer qui sotto.