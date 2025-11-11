Rowan Atkinson scambia l'essere un housesitter per essere un custode di una scuola in Man vs. Baby

Qualche anno fa, Rowan Atkinson ha preso d'assalto Netflix quando ha recitato in una serie che non aveva il diritto di essere così popolare e di successo come lo è stata. Man vs. Bee sembrava un'idea ridicola sulla carta, ma in pratica molti sembravano apprezzare la commedia slapstick che Atkinson ha perfezionato nel corso degli anni. Ciò ha portato Netflix ad espandere l'idea e questo dicembre vedremo che questo diventerà realtà.

A seguito delle prime immagini che sono state mostrate, ora abbiamo un trailer completo da guardare a bocca aperta per il sequel noto come Man vs. Baby. In anteprima l'11 dicembre, questo spettacolo vede il Trevor Bingley di Atkinson scambiare l'essere un housesitter per essere un custode della scuola, anche se un cambio di carriera non lo vede sfuggire a stravaganti peripezie.

La sinossi dello show spiega: "Dopo che un lavoro di cura di una villa high-tech è finito in un disastro a causa di un insetto irritante in Man vs Bee, Trevor Bingley (Rowan Atkinson) ha lasciato il mondo stressante della housesitting per la vita più tranquilla di un custode della scuola. Cioè, fino a quando un'offerta redditizia per prendersi cura di un attico di lusso a Londra durante il Natale si rivela troppo allettante per resistere. Ma l'ultimo giorno del trimestre, quando nessuno viene a prendere il Bambino Gesù dal presepe della scuola, Trevor si ritrova con un altro compagno sottodimensionato e molto inaspettato. Con un attico da proteggere e un bambino da ruttare, Trevor sarà in grado di avere il Natale calmo che spera, o i festeggiamenti sprofonderanno nel caos?"

Puoi vedere il trailer dello spettacolo qui sotto, che sarà senza dubbio un bel orologio per la famiglia durante il periodo festivo.