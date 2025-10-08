Rowan Atkinson torna nei panni di Trevor Bingley nella serie successiva Man vs. Bee

Rowan Atkinson è meglio conosciuto per la sua comicità fisica nel ruolo senza tempo di Mr. Bean, qualcosa da cui non si ritirerà presto. Ma l'attore ha anche usato la sua abilità comica fisica per esplorare altre idee e progetti, sia Johnny English che anche nella recente serie Netflix Man vs. Bee, dove ha interpretato Trevor Bingley.

Chiaramente quello show è stato un successo sufficiente, perché presto Atkinson tornerà come personaggio per una serie successiva. Questa volta, la nemesi di Trevor non sarà un insetto, ma piuttosto un neonato, poiché farà la guerra con un bambino.

Sì, Man vs. Baby come è noto, debutterà su Netflix durante le festività natalizie, l'11 dicembre per l'esattezza. Non abbiamo ancora un trailer o una sinossi ufficiale della trama, ma abbiamo alcune immagini che sono state condivise e che anticipano ciò che verrà. Dai un'occhiata qui sotto.