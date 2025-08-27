Roxie Richter e Lucas Lee si uniscono al cast di Scott Pilgrim EX
Due dei malvagi ex di Scott stanno collaborando con lui in questo folle picchiaduro.
Scott Pilgrim EX ha rivelato due nuovi personaggi che si uniscono al suo roster sotto forma di Lucas Lee e Roxie Richter. Potresti avere familiarità con entrambi i personaggi come antagonisti delle graphic novel originali di Scott Pilgrim e del film di Edgar Wright.
L'attore e il ninja non sono dalla parte del male questa volta, però, poiché collaboreranno con Scott e Ramona per fermare un evento di fine del mondo causato da demoni, vegani e robot. La storia di Scott Pilgrim EX è stata realizzata insieme al creatore dell'IP Bryan Lee O'Malley, ed è meravigliosamente stravagante come ci si aspetterebbe.
Lucas Lee è un personaggio un po' più lento, ma ha un pugno adeguato e può chiamare le sue controfigure per stordire tutti i nemici sullo schermo. Roxie Richter ha una grande portata con la sua spada e può scomparire in uno sbuffo di fumo in un attimo.
Scott Pilgrim EX arriva nel 2026 per Xbox Series X/S, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e PC. Tenete d'occhio le nostre impressioni dalla Gamescom.