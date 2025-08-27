Roxie Richter e Lucas Lee si uniscono al cast di Scott Pilgrim EX

Scott Pilgrim EX ha rivelato due nuovi personaggi che si uniscono al suo roster sotto forma di Lucas Lee e Roxie Richter. Potresti avere familiarità con entrambi i personaggi come antagonisti delle graphic novel originali di Scott Pilgrim e del film di Edgar Wright.

L'attore e il ninja non sono dalla parte del male questa volta, però, poiché collaboreranno con Scott e Ramona per fermare un evento di fine del mondo causato da demoni, vegani e robot. La storia di Scott Pilgrim EX è stata realizzata insieme al creatore dell'IP Bryan Lee O'Malley, ed è meravigliosamente stravagante come ci si aspetterebbe.

Lucas Lee è un personaggio un po' più lento, ma ha un pugno adeguato e può chiamare le sue controfigure per stordire tutti i nemici sullo schermo. Roxie Richter ha una grande portata con la sua spada e può scomparire in uno sbuffo di fumo in un attimo.

Scott Pilgrim EX arriva nel 2026 per Xbox Series X/S, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e PC. Tenete d'occhio le nostre impressioni dalla Gamescom.