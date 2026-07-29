Rubber Soul fa un ritorno con 20 registrazioni inedite dei Beatles

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Ammetto che è passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che i Beatles hanno rimosso gli strumenti, e "solo" Paul McCartney (82) e Ringo Starr (85) sono ancora vivi. Ora, però, sembra che abbiano qualcosa di nuovo in lavorazione, e il loro sito web ha annunciato che il loro album classico Rubber Soul sarà ristampato in una versione remixata.

Il principale richiamo però è il materiale completamente nuovo, composto da "24 prime registrazioni di sessione, inclusi 20 take inediti e tre demo casalinghi inediti—tra cui versioni iniziali di 'Day Tripper' e 'We Can Work It Out', più 'Little Girl', una traccia di canzoni di John Lennon mai pubblicata prima né nemmeno vociferata."

La nuova edizione sarà pubblicata il 2 ottobre sia su CD che su LP, e sarà disponibile anche un Blu-ray.