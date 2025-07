Rubiales vs Hermoso: lo scandalo che ha scosso il calcio spagnolo arriva ora su HBO Max

HQ

Doveva essere una celebrazione storica. La Spagna aveva appena vinto la Coppa del Mondo femminile 2023 a Sydney. Ma durante la cerimonia di premiazione, il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales ha baciato sulle labbra la giocatrice Jenni Hermoso.

L'incidente ha scatenato una reazione immediata e ha portato a procedimenti legali, copertura mediatica e proteste pubbliche. Rubiales ha affermato che il bacio era reciproco e celebrativo. Hermoso ha dichiarato pubblicamente di sentirsi a disagio e sotto pressione per ciò che la circondava.

Quasi due anni dopo, HBO Max rilascia Rubiales vs Hermoso: The World Cup Kiss, un documentario in due parti che esamina come l'evento abbia innescato una conversazione più ampia sul consenso, le dinamiche di potere e il genere negli sport professionistici.

Il documentario segue la struttura familiare dei recenti documentari su storie vere di HBO Max come Johnny Depp vs Amber Heard. Raccontato in due parti, il primo episodio presenta la versione dei fatti di Rubiales. Il secondo sposta l'attenzione sulla prospettiva di Hermoso.

Rubiales vs Hermoso: The World Cup Kiss è ora disponibile in streaming su HBO Max.