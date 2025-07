Rubio ha colloqui con Lavrov a Kuala Lumpur

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Giovedì, a margine di un vertice chiave dell'ASEAN a Kuala Lumpur, il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha incontrato il russo Sergei Lavrov in quello che ha descritto come uno scambio diretto e necessario.

"È stata una conversazione franca. È stato importante", ha detto Rubio dopo i suoi colloqui di 50 minuti con il ministro degli Esteri russo durante l'incontro dei ministri degli Esteri dell'ASEAN in Malesia. "Abbiamo bisogno di vedere una tabella di marcia per andare avanti su come questo conflitto possa concludersi".

Rubio ha trasmesso la crescente insoddisfazione del presidente Donald Trump per la mancanza di progressi verso la fine della guerra in Ucraina, sottolineando la necessità di un percorso chiaro da seguire. L'incontro arriva mentre gli attacchi russi si intensificano e Washington valuta nuove sanzioni.