Rublev, Medvedev e Khachanov riescono a fuggire da Dubai e saranno pronti per Indian Wells

HQ

Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov, i giocatori rimasti bloccati a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a causa del conflitto in Medio Oriente, sono finalmente arrivati negli Stati Uniti, dove sono programmati per affrontare Indian Wells, iniziando con un turno di riposo fino al secondo turno, che si giocherà venerdì 6 marzo. Per fuggire dal paese, presero un volo dall'Oman a Istanbul, e poi uno per Los Angeles.

Daniil Medvedev ha vinto il Dubai Championships quando il suo rivale Tallon Griekspoor si è ritirato prima della partita. Rublev perse in semifinale contro Griekspoor.

Altri giocatori della regione ancora bloccati includono Holger Rune e sua madre, Aneke Rune, che ha detto che il danese di 22 anni era molto spaventato. La guerra ha anche causato interruzioni nei tornei attivi, come un ATP Challenger negli Emirati Arabi Uniti evacuato quando si sono sentite esplosioni nella zona.