Rue Valley mostra la sua emozionante avventura in loop temporale nel nuovo trailer

L'imminente gioco di ruolo narrativo di Emotion Spark Studio e Owlcat Games Rue Valley è quasi arrivato. Prima che arrivi sugli scaffali l'11 novembre, abbiamo un nuovo trailer che approfondisce un po' di più il viaggio emotivo che affronteremo in Rue Valley.

Se non sei a conoscenza, Rue Valley si svolge in un ciclo temporale. Giochi nei panni di un uomo alle prese con la sua salute mentale, che si ritrova circondato da un cast di personaggi, ognuno con i propri problemi. Puoi decidere chi vuoi essere e come vuoi giocare, definendo la personalità del tuo personaggio nel corso del tuo gioco.

Nel trailer, diamo un'occhiata ad alcuni degli NPC che incontreremo in Rue Valley, e riceviamo anche un messaggio su come prendersi cura della propria salute mentale, poiché il gioco ha collaborato con Movember. Dai un'occhiata al trailer di Galaxies Showcase qui sotto: