Ti ricordi giochi come Banjo-Kazooie e Super Mario 64 ? I creatori di Ruffy and the Riverside lo fanno sicuramente, poiché questo piccolo puzzle platform 3D è un tributo a questi giochi classici di Rare e Nintendo.

Non c'è molta storia in Ruffy and the Riverside, ma assumi il ruolo del piccolo orso Ruffy, che è "il prescelto" ed è stato scelto per impedire al cattivo Groll di distruggere il mondo altrimenti pacifico e adorabile in cui vivono Ruffy e i suoi amici. Ora Ruffy si imbarca in un'avventura attraverso sette diverse aree per fermarsi Groll, offrendo un sacco di platform 3D, esplorazione di ogni angolo e fessura e risoluzione di enigmi.

Pur rendendo omaggio ai classici giochi platform citati all'inizio, Ruffy and the Riverside ha il suo asso nella manica. Il gioco ha una cosiddetta funzione di "scambio", che consente al giocatore di modificare le superfici, cioè la trama, degli elementi del gioco. Ciò significa che le superfici di rocce, alberi, pareti e molto altro possono essere modificate.

Facciamo un semplice esempio: sei in piedi sulla riva di un lago e accanto a te c'è una grande roccia. Fuori nel lago c'è una piccola isola con un forziere che vuoi raggiungere. Non si sa nuotare, quindi non è possibile raggiungere l'isola. La soluzione è la nuova funzione di scambio. Funziona tenendo premuto un tasto e usando un "mirino" per prendere una copia della superficie della roccia accanto a te. Usando lo stesso mirino, lo spari sull'acqua, trasformando l'acqua in una solida superficie rocciosa, permettendoti di "camminare sull'acqua" fino all'isola con il petto. Tuttavia, la superficie ritorna alla sua forma originale dopo poco tempo, quindi devi anche considerare come tornare dall'isola.

Questo è un semplice esempio di come funziona questa funzione di scambio, e gli enigmi del gioco la usano naturalmente per tutto il tempo, il che può diventare piuttosto complicato più avanti nel gioco. All'inizio può sembrare abbastanza buono e funziona bene la maggior parte delle volte. Il problema, tuttavia, è che non tutte le superfici possono essere copiate, né tutte le superfici possono essere scambiate (probabilmente sarebbe chiedere troppo), quindi in molti degli enigmi del gioco, devi semplicemente provare a farti strada, poiché non puoi vedere immediatamente quali superfici possono essere scambiate.

Un buon esempio che ho incontrato all'inizio del gioco è stato che dovevo parlare con un personaggio che era seduto a guardare la TV su una spiaggia, ma era così assorto nella sua TV che non riuscivo a parlargli. Mi è stato detto che dovevo spegnere la TV per attirare la sua attenzione, quindi ho pensato che avrei semplicemente trasformato la TV in pietra o acqua, che l'avrebbe spenta, ma non ci sono riuscito. Invece, ho dovuto fare qualcos'altro di abbastanza illogico (che non rivelerò qui), e in realtà mi ci sono voluti quasi 45 minuti per capirlo.

Gli enigmi del gioco possono essere un po' frustranti perché sembrano un po' bloccati, in quanto può essere difficile vedere quando le funzionalità di scambio possono e non possono essere utilizzate, quindi si ricorre al processo di eliminazione, ma non è un modo divertente per risolvere gli enigmi. Detto questo, Ruffy and the Riverside è un accogliente puzzle game platform vecchia scuola che prende in prestito un po' dai classici ma ha sicuramente una sua identità.

Tuttavia, c'erano alcune cose che ho trovato molto difficili da ignorare. Prima di tutto, non trovo lo stile visivo particolarmente attraente. È una specie di clone Paper Mario, con personaggi 2D in un mondo 3D, il che va bene, ma non mi è piaciuto molto il design dei personaggi. Ruffy è un carattere davvero fastidioso. Tutti i suoni che emette costantemente quando salta sono così fastidiosi e non sopporto la sua animazione inattiva quando non ti muovi. So che questo è molto personale, ma era così che mi sentivo, e in realtà mi ha rovinato parte del gioco, dato che non riuscivo a vedere oltre.

Se vuoi avere una visione completamente obiettiva, Ruffy and the Riverside è un affascinante piccolo tributo ai classici platform puzzle 3D degli anni '90, e ha un bel asso nella manica sotto forma di funzione di scambio. Tuttavia, è anche un po' limitante e penso che la grafica possa essere un po' incostante per molti.

Se ti piacciono i classici puzzle platform di un tempo, dai un'occhiata a Ruffy and the Riverside, poiché è un bel gioco di piattaforme e ha un prezzo abbastanza ragionevole di poco più di £ 14, a seconda della piattaforma su cui giochi. Non aspettatevi un gioco che spinga davvero il genere, anche se ha il suo asso nella manica.