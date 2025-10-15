Rules of Engagement: The Grey State sta cercando di evolvere il genere sparatutto PvPvE

I fan degli sparatutto PvPvE dovrebbero prestare molta attenzione alle notizie di oggi, poiché le persone dietro Ring of Elysium hanno svelato un nuovo progetto che sta cercando di evolvere il genere. Proveniente dallo sviluppatore Tencent, Grey State Studio, questo gioco è noto come Rules of Engagement: The Grey State ed è un titolo in cui i giocatori interpretano un dipendente usa e getta grugnito per una società enorme e spietata a cui viene chiesto di avventurarsi in un regno mortale e strabiliante nel tentativo di recuperare risorse preziose.

La sinossi del gioco spiega: "In Rules of Engagement, i giocatori vestono i panni di uno Strider: un agente d'élite assunto da un'organizzazione enigmatica per esplorare lo Stato Grigio, una dimensione instabile piena di orribili mostruosità e artefatti alieni. Lo Stato Grigio rimane un segreto gelosamente custodito e gli Strider si avventurano in questo nuovo regno utilizzando gusci bio-ingegnerizzati pilotati a distanza dalla loro coscienza.

The Grey State Realm è considerato dagli sviluppatori come un "horrorverse" pieno di creature e mostri ispirati a film horror, romanzi e persino copypasta su Internet. Con queste minacce a portata di mano, l'obiettivo sarà quello di viaggiare in questo regno da incubo come una delle quattro opzioni di classe disponibili e da soli o con due amici, tutti da equipaggiare ed estrarre in sicurezza per generare profitti.

Secondo le quattro classi, queste sono le seguenti:



Sledge - un colosso inarrestabile che forgia un percorso con scudo e martello



Pyro - un pazzo caotico che controlla il campo di battaglia con fuoco e gas



Phantom - un rapido assassino che colpisce dall'ombra con estrema precisione



Una Quarta Classe - che sarà rivelata in un secondo momento



Non c'è ancora una data di uscita esatta in mente per Rules of Engagement, ma ci è stato detto che il gioco arriverà su PC nel 2026. Puoi vedere il trailer di gioco del progetto qui sotto e alcune immagini spaventose.