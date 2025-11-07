Rullo di tamburi, per favore... In arrivo una nuova batteria per i giochi ritmici

HQ

Dopo che il concetto era rimasto nell'acqua per un decennio, le chitarre in plastica di fascia alta hanno improvvisamente iniziato a essere rilasciate anche dai principali produttori di accessori. Oggi ci sono diverse ottime opzioni tra cui scegliere, come il PDP Riffmaster, l'InfinaKore "Telecaster Edition" di Drakong e l'LP Black Tribal Encore/LP Blueberry Burst Pro.

Quindi, per coloro che vogliono suonare Rock Band 4, ci sono molte opzioni con ottime chitarre di plastica, ma per coloro che vogliono sfidare John Bonham, Neil Peart o Peter Criss dietro una batteria, le scelte sono più limitate. Ecco perché siamo felici di segnalare che CKRD ha ora pubblicato un video teaser che rivela di avere un nuovo kit di batteria in plastica.

La batteria sarà presentata all'inizio del 2026 e rilasciata il prossimo anno, dandoti tutte le opportunità per riprendere la tua carriera Rock Band 4 (se possiedi il gioco, cioè; è stato recentemente rimosso dalle vendite digitali, quindi se hai perso l'occasione, dovrai cercare un disco usato). L'unica cosa che manca ora è un nuovo gioco... Perché chi direbbe di no a Rock Band 5 o Guitar Hero IV ?