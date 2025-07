Rumor: Altri personaggi di Donkey Kong stanno arrivando su Mario Kart World

HQ

Che Nintendo alla fine aggiornerà Mario Kart World con nuovi contenuti è un dato di fatto, con i nuovi driver che sono una parte ovvia di questo. Ora, un utente di Reddit ha fatto un'osservazione interessante che potenzialmente rivela qualcosa su ciò che sta accadendo (è stato emesso un leggero avviso di spoiler).

La persona in questione ha completato Donkey Kong Bananza e nota che anche i doppiatori di King K. Rool e Void Kong sono nel cast per Mario Kart World. Non si sa però quali personaggi possano potenzialmente interpretare nell'ultima avventura di Mario Kart, ma non è nessuno dei più famosi. È probabile, quindi, che si tratti semplicemente di personaggi DLC che stanno per entrare nel gioco.

Dato che Donkey Kong è già in Mario Kart World e che Donkey Kong Bananza è appena uscito, non sembra affatto improbabile che altri personaggi dell'ultima avventura della scimmia prenderanno il loro posto al volante in un futuro non troppo lontano.

Cosa ne pensi tu stesso di questa teoria?