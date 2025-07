Rumor: Battlefield 6 verrà rilasciato senza una modalità battle royale

HQ

Secondo le ultime indiscrezioni, Battlefield 6 uscirà il 10 ottobre, ma a quanto pare non l'intero gioco. Chi spera in un po' di battle royale dovrà aspettare ancora un po'. Almeno, questo è ciò che afferma un rinomato insider di Battlefield, affermando di aver sentito da due fonti che la componente battle royale arriverà in seguito:

"Ho sentito da due fonti che il Battle Royale non solo sarà gratuitoBattlefield 6, ma non uscirà solo mesi dopo il gioco base."

Un'importante presentazione del gioco è prevista per la prossima settimana, quando speriamo di saperne di più su ciò che è in serbo per l'aspetto multiplayer dell'attesissimo sparatutto.